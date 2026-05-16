Зеленський: РФ намагається позначити Придністровʼя як свою територію

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається фактично закріпити за собою Придністров’я як свою зону впливу. За його словами, нові кроки Москви можуть бути спрямовані як на посилення контролю над регіоном, так і на пошук додаткових військових ресурсів. Україна вже координує позицію з Молдовою та готує відповідні кроки реагування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського у суботу, 16 травня.

Зеленський про ситуацію навколо Придністровʼя

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію навколо Придністров’я з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та заявив про нові дії Росії в регіоні.

Він наголосив, що спрощення отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я може мати одразу кілька цілей — від політичного впливу до потенційного залучення людей до російської армії.

У Кремлі таким чином фактично намагаються закріпити за собою цей регіон, попри заяви про нібито "обмежені інтереси". Україна, за словами президента, розглядає це як безпековий виклик і працює над спільною позицією з Молдовою.

"Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї. Вони і в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї — це для нас також виклик", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави додав, що Україна зацікавлена у стабільній Молдові та очікує пропозицій від розвідки і спецслужб щодо подальших кроків реагування.

Скриншот повідомлення Зеленського

Зеленський про далекобійні удари

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу українських підрозділів, які протягом тижня здійснювали далекобійні операції по цілях противника. Він наголосив, що такі дії є частиною системного тиску на РФ у відповідь на її агресію.

Глава держави подякував військовим різних складових Сил оборони за точність і результативність роботи.

Зокрема, він відзначив підрозділи Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем, ракетних військ, а також співробітників СБУ та представників розвідки.

Зеленський підкреслив, що всі залучені структури демонструють високу ефективність у виконанні бойових завдань.

Зеленський про санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати над посиленням санкційного тиску на Росію, зокрема у напрямку блокування постачання технологій для виробництва озброєння. Він наголосив, що саме іноземні компоненти дозволяють РФ виготовляти ракети та дрони, якими вона атакує українські міста.

Глава держави підкреслив, що навіть ракети, використані під час останніх ударів по Києву, були вироблені вже цього року, і без технологій із Європи, США та Японії це було б неможливо.

"Ми працюємо активно і на традиційному санкційному напрямі. Ключове — це обривати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів", — зазначив український лідер.

Президент також застеріг, що збереження російської воєнної машини становить загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу, тому санкційний тиск має залишатися системним і жорстким.

Зеленський про нові етапи обмінів полоненими

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що процес обміну полоненими між Україною та Росією продовжується, і наразі готуються наступні етапи.

Він зазначив, що нещодавно було реалізовано перший масштабний обмін у форматі "1000 на 1000", і зараз триває підготовка нових списків та погоджень.

Глава держави підкреслив, що повернення українців із полону залишається одним із пріоритетів роботи влади.

"Також не зупиняємось, щоб були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну "1000 на 1000". Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків, всіх необхідних погоджень", — зазначив Зеленський.

Окремо президент подякував усім, хто залучений до цього процесу, та наголосив на важливості продовження міжнародної співпраці й зміцнення держави для повернення українських громадян додому.

