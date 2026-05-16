Зеленский: РФ пытается обозначить Приднестровье как свою территорию

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается фактически закрепить за собой Приднестровье как свою зону влияния. По его словам, новые шаги Москвы могут быть направлены как на усиление контроля над регионом, так и на поиск дополнительных военных ресурсов. Украина уже координирует позицию с Молдовой и готовит соответствующие шаги реагирования.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского в субботу, 16 мая.

Зеленский о ситуации вокруг Приднестровья

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию вокруг Приднестровья с министром иностранных дел Андреем Сибигой и заявил о новых действиях России в регионе.

Он отметил, что упрощение получения российского гражданства для жителей Приднестровья может иметь сразу несколько целей — от политического влияния до потенциального привлечения людей в российскую армию.

В Кремле таким образом фактически пытаются закрепить за собой этот регион, несмотря на заявления о якобы "ограниченных интересах". Украина, по словам президента, рассматривает это как вызов безопасности и работает над общей позицией с Молдовой.

"Это и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей. Они и в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует вроде бы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье — это для нас также вызов", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что Украина заинтересована в стабильной Молдове и ожидает предложений от разведки и спецслужб относительно дальнейших шагов реагирования.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, позволяющий упростить процедуру получения российского гражданства для лиц, постоянно проживающих в Приднестровском регионе Молдовы. Решение касается жителей непризнанной "ПМР".

В Госдуме РФ ранее также приняли закон, расширяющий возможности использования российских войск за рубежом под предлогом "защиты граждан РФ".

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что такие шаги могут быть связаны с потребностью России в дополнительных людских ресурсах для войны против Украины.

Она подчеркнула, что будущее Молдовы в ЕС определяется исключительно Европейским Союзом, а не Россией.

Зеленский о дальнобойных ударах

Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу украинских подразделений, которые в течение недели осуществляли дальнобойные операции по целям противника. Он подчеркнул, что такие действия являются частью системного давления на РФ в ответ на ее агрессию.

Глава государства поблагодарил военных различных составляющих Сил обороны за точность и результативность работы.

В частности, он отметил подразделения Сил специальных операций, Сил беспилотных систем, ракетных войск, а также сотрудников СБУ и представителей разведки.

Зеленский подчеркнул, что все задействованные структуры демонстрируют высокую эффективность в выполнении боевых задач.

Зеленский о санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работать над усилением санкционного давления на Россию, в частности в направлении блокирования поставок технологий для производства вооружения. Он отметил, что именно иностранные компоненты позволяют РФ изготавливать ракеты и дроны, которыми она атакует украинские города.

Глава государства подчеркнул, что даже ракеты, использованные во время последних ударов по Киеву, были произведены уже в этом году, и без технологий из Европы, США и Японии это было бы невозможно.

"Мы работаем активно и на традиционном санкционном направлении. Ключевое — это обрывать все каналы поставки в Россию компонентов для производства ракет и дронов", — отметил украинский лидер.

Президент также предостерег, что сохранение российской военной машины представляет угрозу не только для Украины, но и для других регионов мира, поэтому санкционное давление должно оставаться системным и жестким.

Зеленский о новых этапах обменов пленными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и Россией продолжается, и сейчас готовятся следующие этапы.

Он отметил, что недавно был реализован первый масштабный обмен в формате "1000 на 1000", и сейчас идет подготовка новых списков и согласований.

Глава государства подчеркнул, что возвращение украинцев из плена остается одним из приоритетов работы власти.

"Также не останавливаемся, чтобы были и следующие этапы обменов. На этой неделе был первый этап по обмену "1000 на 1000". Мы готовим следующие. Продолжается работа по спискам, всех необходимых согласований", — отметил Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил всех, кто вовлечен в этот процесс, и подчеркнул важность продолжения международного сотрудничества и укрепления государства для возвращения украинских граждан домой.

