В Украине почтили память жертв политических репрессий: заявление Зеленского

Елена и Владимир Зеленские. Фото: ОП

В Украине в День памяти жертв политических репрессий почтили память погибших от советского террора. Президент Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", где вместе с участниками церемонии возложил цветы к мемориалу. Также цветы были возложены к памятному знаку польских захоронений.

Глава государства напомнил, что через советскую систему репрессий прошли сотни тысяч украинцев и представителей других народов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что многие люди становились жертвами политического террора только из-за своей личности, происхождения или взглядов. Президент подчеркнул, что исторические преступления тоталитарного режима остаются важным напоминанием о последствиях безнаказанности. Современная Россия продолжает практики давления, насилия и преследований, а тысячи украинцев до сих пор находятся в плену или заключении.

Президент Украины с супругой. Фото: ОП

Зеленский заявил о необходимости справедливости

"Тысячи наших людей: военнопленных и гражданских заключенных — остаются в российском плену и проходят через подобные испытания. Важно не забывать об этом и прилагать усилия для возвращения каждого человека. Справедливость должна быть обеспечена, а преступники обязаны ответить за свои действия", — заявил Владимир Зеленский.

День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в Украине в третье воскресенье мая. Одним из главных символов трагедии остаются "Быковнянские могилы" под Киевом — место массовых захоронений жертв советских репрессий 1930–1940-х годов. По оценкам историков, в Быковне были похоронены десятки тысяч расстрелянных НКВД людей.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE цитировали Майю Санду, которая назвала угрозу Приднестровья для Украины и Молдовы.

Также Новини.LIVE писали о словах главы Офиса Президента Кирилла Буданова по поводу жертв репрессий в Украине.