Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский напомнил о жертвах политического террора в Украине

Зеленский напомнил о жертвах политического террора в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 16:03
В Украине почтили память жертв политических репрессий: заявление Зеленского
Елена и Владимир Зеленские. Фото: ОП

В Украине в День памяти жертв политических репрессий почтили память погибших от советского террора. Президент Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", где вместе с участниками церемонии возложил цветы к мемориалу. Также цветы были возложены к памятному знаку польских захоронений.

Глава государства напомнил, что через советскую систему репрессий прошли сотни тысяч украинцев и представителей других народов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что многие люди становились жертвами политического террора только из-за своей личности, происхождения или взглядов. Президент подчеркнул, что исторические преступления тоталитарного режима остаются важным напоминанием о последствиях безнаказанности. Современная Россия продолжает практики давления, насилия и преследований, а тысячи украинцев до сих пор находятся в плену или заключении. 

Владимир Зеленский
Президент Украины с супругой. Фото: ОП

Зеленский заявил о необходимости справедливости

"Тысячи наших людей: военнопленных и гражданских заключенных — остаются в российском плену и проходят через подобные испытания. Важно не забывать об этом и прилагать усилия для возвращения каждого человека. Справедливость должна быть обеспечена, а преступники обязаны ответить за свои действия", — заявил Владимир Зеленский.

День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в Украине в третье воскресенье мая. Одним из главных символов трагедии остаются "Быковнянские могилы" под Киевом — место массовых захоронений жертв советских репрессий 1930–1940-х годов. По оценкам историков, в Быковне были похоронены десятки тысяч расстрелянных НКВД людей. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE цитировали Майю Санду, которая назвала угрозу Приднестровья для Украины и Молдовы. 

Также Новини.LIVE писали о словах главы Офиса Президента Кирилла Буданова по поводу жертв репрессий в Украине. 

Владимир Зеленский Елена Зеленская мемориал
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации