Зеленський: у РФ скоротилась нафтопереробка на 10% за кілька місяців
Дата публікації: 18 травня 2026 14:59
Володимир Зеленський та Олег Луговський. Фото: ОПУ
За кілька місяців 2026 року в Росії скоротилася нафтопереробка щонайменше на 10%. Це свідчить, що українські далекобійні санкції приносять свої результати. Крім того, в РФ відбувається скорочення активних нафтових свердловин.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.
