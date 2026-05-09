Кущ: для паливної кризи в Росії треба вивести з ладу 50% НПЗ

Пожежа в Росії.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що для паливної кризи в Росії необхідно пошкодити близько 50% нафтопереробки. За його словами, саме після втрати половини потужностей у країни-терористки може виникнути дефіцит пального не лише для експорту, а й для внутрішнього ринку.

Про це Олексій Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Удари по російських НПЗ

Кущ зазначив, що критичний рівень — це пошкодження, наприклад, 50% переробки.

"Втрата 50% переробки — це вже критично. Чому? Тому що в них потужність вдвічі перевищує внутрішні потреби. Якщо пошкодити 50% потужності, то тоді вже не тільки на експорт не буде що відправляти, а вже буде і дефіцит на внутрішньому ринку", — каже він.

За його словами, наскільки ймовірно пошкодити половину НПЗ — це питання до військових експертів. Він зазначив, що ураження повинно бути таким, аби РФ не могла відновити НПЗ протягом 1-2 місяців, а щоб пошкодження накопичувалися протягом 3-5 місяців.

"Зараз ці удари по російських НПЗ були в березні і квітні — це сукупно пошкодження 10-12% переробки російської нафти. Це втрата десь на місяць 3 млрд доларів доходів російських компаній і десь втрата до 1 млрд доларів доходів федерального бюджету на місяць, це за місяць", — повідомив Кущ.

Водночас через зростання цін на нафту на світових ринках Росія отримувала компенсатор у вигляді зростання нафтогазових доходів. Російський бюджет у квітні збільшив нафтогазові доходи на 2,5 млрд доларів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, воїни втретє уразили нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" і нафтоперекачувальну станцію "Перм". Відомо, що обʼєкти розташовані на відстані понад 1500 км від кордону з Україною.

Також нещодавно українські воїни уразили нафтовий обʼєкт Росії в Ярославлі. За словами глави держави Володимира Зеленського, він мав велике значення для фінансування російської війни.