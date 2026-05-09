Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кущ: для паливної кризи в Росії треба вивести з ладу 50% НПЗ

Кущ: для паливної кризи в Росії треба вивести з ладу 50% НПЗ

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 17:47
Кущ: для паливної кризи в Росії треба вивести з ладу 50% НПЗ
Пожежа в Росії. Фото: росЗМІ

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що для паливної кризи в Росії необхідно пошкодити близько 50% нафтопереробки. За його словами, саме після втрати половини потужностей у країни-терористки може виникнути дефіцит пального не лише для експорту, а й для внутрішнього ринку.

Про це Олексій Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Удари по російських НПЗ

Кущ зазначив, що критичний рівень — це пошкодження, наприклад, 50% переробки.

"Втрата 50% переробки — це вже критично. Чому? Тому що в них потужність вдвічі перевищує внутрішні потреби. Якщо пошкодити 50% потужності, то тоді вже не тільки на експорт не буде що відправляти, а вже буде і дефіцит на внутрішньому ринку", — каже він.

За його словами, наскільки ймовірно пошкодити половину НПЗ — це питання до військових експертів. Він зазначив, що ураження повинно бути таким, аби РФ не могла відновити НПЗ протягом 1-2 місяців, а щоб пошкодження накопичувалися протягом 3-5 місяців.

Читайте також:

"Зараз ці удари по російських НПЗ були в березні і квітні — це сукупно пошкодження 10-12% переробки російської нафти. Це втрата десь на місяць 3 млрд доларів доходів російських компаній і десь втрата до 1 млрд доларів доходів федерального бюджету на місяць, це за місяць", — повідомив Кущ.

Водночас через зростання цін на нафту на світових ринках Росія отримувала компенсатор у вигляді зростання нафтогазових доходів. Російський бюджет у квітні збільшив нафтогазові доходи на 2,5 млрд доларів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, воїни втретє уразили нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" і нафтоперекачувальну станцію "Перм". Відомо, що обʼєкти розташовані на відстані понад 1500 км від кордону з Україною.

Також нещодавно українські воїни уразили нафтовий обʼєкт Росії в Ярославлі. За словами глави держави Володимира Зеленського, він мав велике значення для фінансування російської війни.

нафта Росія Олексій Кущ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації