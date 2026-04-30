У СБУ підтвердили повторний удар по одному з найбільших НПЗ Росії

Удар по одному з найбільших НПЗ Росії.

Служба безпеки України вкотре відпрацювали по обʼєктах у російській Пермі. Воїни уразили інфраструктуру одного з найбільших нафтопереробних заводів. Йдеться про "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 30 квітня, передає Новини.LIVE.

Другий день поспіль безпілотники Центру спецоперація "Альфа" СБУ усіпішно відпрацювали по російській нафтоінфраструктурі біля Пермі.

"Сьогодні "бавовна" палає на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю майже 13 млн тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, на нафтопереробному заводі пошкоджено установку АВТ-4 — один із головних елементів первинної переробки сировини.

Унаслідок удару спалахнули вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їхнє ураження фактично робить установку непридатною до роботи.

Крім того, воїни повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Вчора на станцію уже навідувалися дрони СБУ, а сьогодні зʼявилися нові осередки пожежі.

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту — кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним. СБУ вже продемонструвала здатність проводити успішні удари на великій відстані й продовжить системно уражати такі об’єкти", — додали в СБУ.

Як писали Новини.LIVE, 29 квітня вибухи лунали в Орську та Пермському краї. Внаслідок цього було паралізовано роботу великого НПЗ та нафтопровідної станції. Росіяни фіксували "дощ з нафти".

А у ніч проти 30 квітня під ударом дронів опинився ключовий російський завод виробництва вибухівки у місті Дзержинськ. Крім того, потужні вибухи лунали в Пермі.