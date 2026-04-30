В СБУ подтвердили повторный удар по одному из крупнейших НПЗ России

Удар по одному из крупнейших НПЗ России.

Служба безопасности Украины в очередной раз отработала по объектам в российской Перми. Воины поразили инфраструктуру одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет о "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 30 апреля, передает Новини.LIVE.

Удар по инфраструктуре НПЗ России

Второй день подряд беспилотники Центра спецоперация "Альфа" СБУ успешно отработали по российской нефтеинфраструктуре возле Перми.

"Сегодня "хлопок" пылает на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенном более чем в 1500 км от Украины. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью почти 13 млн тонн в год, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на нефтеперерабатывающем заводе повреждена установка АВТ-4 — один из главных элементов первичной переработки сырья.

В результате удара вспыхнули вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически делает установку непригодной к работе.

Кроме того, воины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез". Вчера на станцию уже наведывались дроны СБУ, а сегодня появились новые очаги пожара.

"Враг должен осознать простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты — каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, является достижимым. СБУ уже продемонстрировала способность проводить успешные удары на большом расстоянии и продолжит системно поражать такие объекты", — добавили в СБУ.

Как писали Новини.LIVE, 29 апреля взрывы раздавались в Орске и Пермском крае. В результате была парализована работа крупного НПЗ и нефтепроводной станции. Россияне фиксировали "дождь из нефти".

А в ночь на 30 апреля под ударом дронов оказался ключевой российский завод производства взрывчатки в городе Дзержинск. Кроме того, мощные взрывы раздавались в Перми.