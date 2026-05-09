Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кущ: для топливного кризиса в России надо вывести из строя 50% НПЗ

Кущ: для топливного кризиса в России надо вывести из строя 50% НПЗ

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 17:47
Кущ: для топливного кризиса в России надо вывести из строя 50% НПЗ
Пожар в России. Фото: росСМИ

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что для топливного кризиса в России необходимо повредить около 50% нефтепереработки. По его словам, именно после потери половины мощностей у страны-террористки может возникнуть дефицит топлива не только для экспорта, но и для внутреннего рынка.

Об этом Алексей Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе".

Удары по российским НПЗ

Кущ отметил, что критический уровень — это повреждение, например, 50% переработки.

"Потеря 50% переработки — это уже критично. Почему? Потому что у них мощность вдвое превышает внутренние потребности. Если повредить 50% мощности, то тогда уже не только на экспорт не будет что отправлять, а уже будет и дефицит на внутреннем рынке", — говорит он.

По его словам, насколько вероятно повредить половину НПЗ — это вопрос к военным экспертам. Он отметил, что поражение должно быть таким, чтобы РФ не могла восстановить НПЗ в течение 1-2 месяцев, а чтобы повреждения накапливались в течение 3-5 месяцев.

Читайте также:

"Сейчас эти удары по российским НПЗ были в марте и апреле — это совокупно повреждения 10-12% переработки российской нефти. Это потеря где-то в месяц 3 млрд долларов доходов российских компаний и где-то потеря до 1 млрд долларов доходов федерального бюджета в месяц, это за месяц", — сообщил Кущ.

В то же время из-за роста цен на нефть на мировых рынках Россия получала компенсатор в виде роста нефтегазовых доходов. Российский бюджет в апреле увеличил нефтегазовые доходы на 2,5 млрд долларов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, воины в третий раз поразили нефтеперерабатывающий завод "Пермнафтооргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию "Пермь". Известно, что объекты расположены на расстоянии более 1500 км от границы с Украиной.

Также недавно украинские воины поразили нефтяной объект России в Ярославле. По словам главы государства Владимира Зеленского, он имел большое значение для финансирования российской войны.

нефть Россия Алексей Кущ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации