Кущ: для топливного кризиса в России надо вывести из строя 50% НПЗ

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что для топливного кризиса в России необходимо повредить около 50% нефтепереработки. По его словам, именно после потери половины мощностей у страны-террористки может возникнуть дефицит топлива не только для экспорта, но и для внутреннего рынка.

Об этом Алексей Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе".

Удары по российским НПЗ

Кущ отметил, что критический уровень — это повреждение, например, 50% переработки.

"Потеря 50% переработки — это уже критично. Почему? Потому что у них мощность вдвое превышает внутренние потребности. Если повредить 50% мощности, то тогда уже не только на экспорт не будет что отправлять, а уже будет и дефицит на внутреннем рынке", — говорит он.

По его словам, насколько вероятно повредить половину НПЗ — это вопрос к военным экспертам. Он отметил, что поражение должно быть таким, чтобы РФ не могла восстановить НПЗ в течение 1-2 месяцев, а чтобы повреждения накапливались в течение 3-5 месяцев.

"Сейчас эти удары по российским НПЗ были в марте и апреле — это совокупно повреждения 10-12% переработки российской нефти. Это потеря где-то в месяц 3 млрд долларов доходов российских компаний и где-то потеря до 1 млрд долларов доходов федерального бюджета в месяц, это за месяц", — сообщил Кущ.

В то же время из-за роста цен на нефть на мировых рынках Россия получала компенсатор в виде роста нефтегазовых доходов. Российский бюджет в апреле увеличил нефтегазовые доходы на 2,5 млрд долларов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, воины в третий раз поразили нефтеперерабатывающий завод "Пермнафтооргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию "Пермь". Известно, что объекты расположены на расстоянии более 1500 км от границы с Украиной.

Также недавно украинские воины поразили нефтяной объект России в Ярославле. По словам главы государства Владимира Зеленского, он имел большое значение для финансирования российской войны.