Зеленский: в РФ сократилась нефтепереработка на 10% за несколько месяцев

За несколько месяцев 2026 года в России сократилась нефтепереработка минимум на 10%. Это свидетельствует, что украинские дальнобойные санкции приносят свои результаты. Кроме того, в РФ происходит сокращение активных нефтяных скважин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Какие потери несет РФ из-за ударов Украины

Зеленский рассказал, что Служба внешней разведки Украины получила новые российские документы с оценкой потерь от войны. Он обратил внимание, что это именно российская внутренняя оценка, которую они пытаются скрыть и от мира, и от внутренней российской аудитории.

Во время встречи президента с руководителем СВРУ Олегом Луговским стало известно, что в России сокращаются активные нефтяные скважины. Глава государства привел пример, что только одна российская нефтяная компания — и не самая крупная — уже вынуждена закрыть около 400 скважин.

"Учитывая специфику российской нефтедобычи, это ощутимые потери, поскольку перезапуск скважин в России значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах", — пояснил Владимир Зеленский.

Кроме того, только за несколько месяцев 2026 года в России произошло сокращение нефтепереработки минимум на 10%. По словам президента, украинские дальнобойные санкции действительно работают и Украина будет наращивать активные действия в этом направлении.

Также он раскрыл данные о банковском кризисе в России. Известно, что 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые другим путем не решить. Еще восемь банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения сторонних ресурсов.

"Оптимистичны для нас и показатели дефицита федерального бюджета в этом году, а именно уже почти 80 миллиардов долларов на пятом месяце года, и это на фоне банкротства значительной части российских региональных бюджетов", — говорится в сообщении.

Во время этой встречи Владимир Зеленский поручил Олегу Луговскому распространить в формате, который не навредит нашим источникам, полученную информацию о попытках России привлечь мировые компании к исправлению кризисной финансовой ситуации и схем обхода санкций. Отмечается, что в РФ были попытки наладить вывоз зерна с временно оккупированной территории Крыма, а также другой экономической эксплуатации полуострова с участием субъектов из США.

Кроме того, украинская разведка зафиксировала попытки завести в российские нефтегазовые арктические проекты инвестиции и технологии из стран демократического мира. Украинский лидер подчеркнул, что наше государство знает как действовать, а обо всех случаях будут уведомлены партнеры.

Как писали Новини.LIVE, 17 мая СБУ и Силы обороны поразили Московский НПЗ, предприятие военно-промышленного комплекса РФ и инфраструктуру военного аэродрома "Бельбек". По словам Евгения Хмары, такие операции имеют критическое значение для снижения возможностей РФ продолжать войну.

В то же время эксперт Алексей Кущ сообщал, что для топливного кризиса в России надо вывести из строя 50% НПЗ. Поражение должно быть таким, чтобы РФ не могла восстановить НПЗ в течение 1-2 месяцев, а чтобы повреждения накапливались в течение 3-5 месяцев.