РФ не остановилась: Зеленский о депортации крымскотатарского народа

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая почтил память жертв депортации крымскотатарского народа. Глава государства подчеркнул, что Россия не остановилась на том, что уже сделала, и начала новую войну против Украины именно с Крыма.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Чествование памяти жертв депортации крымских татар

По словам Зеленского, в 1944 году советская власть насильно выселила крымскотатарский народ из родного дома, обрекая тысячи людей на смерть в дороге и местах ссылки.

Елена и Владимир Зеленские. Фото: ОПУ

Чествование памяти жертв депортации крымских татар. Фото: ОПУ

Участники акции держат цветы. Фото: ОПУ

"1944 год навсегда будет в истории как попытка уничтожить народ — когда и малых, и взрослых выбросили из родного дома и отправили в чужой край", — подчеркнул президент.

Он отметил, что значительная часть депортированных погибла во время принудительного переселения или не выдержала тяжелых условий изгнания. По словам Зеленского, жертвами трагедии могла стать по меньшей мере треть крымскотатарского народа.

Читайте также:

Президент подчеркнул, что Украина помнит о преступлении советского режима и не простит его.

"Ни один народ не заслуживает подобного", — заявил Зеленский.

Глава государства также провел параллель между депортацией 1944 года и современной российской агрессией против Украины. Он подчеркнул, что Россия начала войну именно с оккупации Крыма и снова пытается лишить крымских татар и украинцев их дома.

Зеленский добавил, что Украина продолжает бороться за свободу и защиту своего народа.

"Пока будем вместе и будем помогать друг другу, точно защитимся", — подытожил президент.

В завершении обращения Зеленский почтил память жертв депортации и поблагодарил всех, кто сейчас борется за Украину.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский сообщал, что за несколько месяцев в РФ сократилась нефтепереработка на 10%. Кроме того, в РФ происходит сокращение активных нефтяных скважин.

А 17 мая Зеленский напомнил о жертвах политического террора в Украине. Он посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", где вместе с участниками церемонии возложил цветы к мемориалу.