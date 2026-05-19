Украина готовит инвестиционные проекты: Зеленский встретился с Маркаровой

Владимир Зеленский и Оксана Маркарова. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая встретился со своим советником по вопросам восстановления и инвестиций Оксаной Маркаровой. Они обсудили приоритетные направления сотрудничества с международными партнерами в сфере экономики и инвестиций. Основное внимание уделили подготовке к Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске.

Ключевые направления Украины для инвестиций

Зеленский рассказал, что Украина готовится к проведению Конференции по вопросам восстановления. Это мероприятие состоится в Гданьске уже в июне. По его словам, сегодня на очередном заседании нашей Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины, обсудили ключевые ожидания от конференции.

"Нам важна политическая поддержка наших друзей, и это будет сильнее, если будет продолжено конкретными значительными флагманскими проектами от правительства Украины. Роль бизнеса и украинской предпринимательской энергии в этом должна быть определяющей — сочетая украинские интересы с глобальным корпоративным опытом", — говорится в сообщении.

Президент поделился, что сегодня вместе с Маркаровой они скоординировали работу по важным секторам нашей экономики, которые могут стать драйверами экономического роста для Украины. Главное внимание сосредоточено на сектор оборонных технологий и инноваций.

Отмечается, что Украина шаг за шагом строит соответствующую инфраструктуру: от политических договоренностей на самом высоком уровне до конкретного сотрудничества на уровне бизнеса.

"Готовим и экономические проекты, которые могут быть реализованы в украинских регионах и предоставить дополнительную устойчивость нашим общинам. Слава Украине!" — сказал Владимир Зеленский.

