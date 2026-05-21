Буданов: РФ пытается уничтожить украинскую идентичность в оккупации

Россия имеет колоссальный исторический опыт в сфере информационно-психологических операций и искажения смыслов. На временно оккупированных территориях враг пытается полностью "выжечь" украинскую идентичность. Однако реальность на поле боя ломает любую пропаганду.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на Kyiv Stratcom Forum 2026.

Информационная война России

Буданов отметил, что противник системно использует технологии воздействия на сознание, а информационные кампании имеют долговременный эффект. По его словам, постоянное повторение одинаковых месседжей может формировать устойчивые убеждения в обществе, чем активно пользуется российская пропаганда.

Заявление Кирилла Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель ОПУ отметил, что на временно оккупированных территориях Украины Россия фактически осуществляет "инженерию человеческого сознания", пытаясь вытеснить украинскую идентичность и навязать собственные нарративы.

"Враг пытается полностью выжечь украинскую идентичность на захваченных землях, и мы должны противопоставить этому новую модель стратегических коммуникаций с нашими людьми на оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Отдельно Кирилл Буданова обратил внимание на внутренние процессы в России. В частности, он назвал ограничение интернета и блокирование иностранных сервисов попыткой создать информационно закрытую среду, подобную "цифровому гетто". По его мнению, это может быть подготовкой к принятию непопулярных решений и дальнейшей изоляции населения от альтернативных источников информации.

В то же время он подчеркнул, что реальность на фронте противоречит российской пропаганде. Он напомнил, как менялись публичные заявления и нарративы российской стороны — от начальных амбициозных планов до постепенной корректировки целей и попыток объяснить потери и неудачи.

"Пропаганда вынуждена постоянно придумывать новые формы "победы", чтобы оправдать огромные потери. Путь от "Киева за три дня" до "Донбасса любой ценой", а теперь уже и до чисто декларативных требований о внеблоковости Украины свидетельствует о невозможности достижения первоначальных целей", — отметил генерал.

Также Буданов подчеркнул, что Украина должна уделять больше внимания восстановлению исторической правды и собственного культурного наследия, которое, по его словам, долгое время искажала и присваивала Россия.

Он подчеркнул, что возвращение исторической памяти и укрепление национальной идентичности является одним из ключевых направлений в противодействии гибридной агрессии.

