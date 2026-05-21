Буданов: настанет день, когда мы сменим военную одежду на вышиванки

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днем вышиванки и отметил символическое значение этого праздника для нации. Он подчеркнул, что вышиванка сегодня является не только элементом традиционной одежды, но и символом памяти, идентичности и единства украинцев. Также Буданов убежден, что придет время, когда военную форму заменят вышитые рубашки в мирной Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в четверг, 21 мая.

Буданов поздравил украинцев с Днем вышиванки

Сегодня, 21 мая, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов по случаю Дня вышиванки обратился к украинцам с поздравлением, в котором отметил глубокое личное и национальное значение вышиванки. В своем обращении он отметил, что традиционная одежда для него ассоциируется с памятью о доме, семье, детстве и людях, которых уже нет рядом, но остаются в воспоминаниях.

Отдельно Буданов подчеркнул, что День вышиванки по инициативе небольшой группы студентов превратился в мировой праздник , который сегодня отмечают украинцы как в Украине, так и за ее пределами. По его словам, вышиванка объединяет людей в разных обстоятельствах — на фронте, в тылу, в больших городах и маленьких общинах, сохраняя ощущение национальной идентичности даже в сложные времена.

Завершая свое поздравление, он выразил веру в будущее и мирную жизнь, где военная форма останется в прошлом.

"Большую часть своей жизни я ношу военную форму. Но вышиванка для меня — это о памяти. О доме, семье, детстве, о людях, которых уже нет рядом, но которые всегда в наших мыслях.

Сегодня Всемирный день вышиванки. Когда-то это была инициатива нескольких студентов, а теперь День вышиванки стал действительно мировым. Украинские вышиванки одевают в разных странах, на фронте и в тылу, в больших городах и маленьких деревнях. В этом, пожалуй, есть что-то очень важное для всех нас, даже в самые трудные времена помнить, кто мы и откуда.

И я верю, что настанет день, когда мы сможем снять военные униформы и снова надеть вышитые рубашки — уже в мирной, свободной и безопасной Украине. С Днем вышиванки! Бережем свое!", — сказал Буданов.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Президент Владимир Зеленский также поздравил украинцев с Днем вышиванки, отметив символическое значение традиционной одежды как части национальной идентичности. Он подчеркнул, что вышиванка сегодня — знак единства, устойчивости и ежедневной борьбы украинцев за свое государство. По его словам, каждый украинец своим трудом и действиями "вышивает" будущее страны даже во время войны.

Новини.LIVE также писали, что День вышиванки в Украине ежегодно отмечают в третий четверг мая и в 2026 году он приходится на 21 мая. Этот праздник объединяет украинцев во всем мире, ведь в этот день они одевают вышитые рубашки как символ национальной идентичности и любви к традициям. Начавшееся в 2006 году, оно подчеркивает вышиванку как культурный код украинского народа, в котором заложены история, символы и мировоззрение.