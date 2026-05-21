Буданов: настане день, коли ми змінимо військовий одяг на вишиванки

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав українців з Днем вишиванки та наголосив на символічному значенні цього свята для нації. Він підкреслив, що вишиванка сьогодні є не лише елементом традиційного одягу, а й знаком пам’яті, ідентичності та єдності українців. Також Буданов висловив переконання, що настане час, коли військову форму замінять вишиті сорочки у мирній Україні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у четвер, 21 травня.

Сьогодні, 21 травня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов з нагоди Дня вишиванки звернувся до українців із привітанням, у якому наголосив на глибокому особистому та національному значенні вишиванки. У своєму зверненні він зазначив, що традиційний одяг для нього асоціюється з пам’яттю про дім, родину, дитинство та людей, яких уже немає поруч, але які залишаються у спогадах.

Окремо Буданов підкреслив, що День вишиванки з ініціативи невеликої групи студентів перетворився на світове свято, яке сьогодні відзначають українці як в Україні, так і за її межами. За його словами, вишиванка об’єднує людей у різних обставинах — на фронті, в тилу, у великих містах і маленьких громадах, зберігаючи відчуття національної ідентичності навіть у складні часи.

Завершуючи своє привітання, він висловив віру в майбутнє України та мирне життя, де військова форма залишиться в минулому.

"Більшу частину свого життя я ношу військовий однострій. Але вишиванка для мене — це про пам’ять. Про дім, родину, дитинство, про людей, яких уже немає поруч, але які завжди в наших думках.

Сьогодні Всесвітній день вишиванки. Колись це була ініціатива кількох студентів, а тепер День вишиванки став справді світовим. Українські вишиванки одягають у різних країнах, на фронті й у тилу, у великих містах і маленьких селах. У цьому, мабуть, є щось дуже важливе для всіх нас — навіть у найважчі часи пам’ятати, хто ми та звідки.

І я вірю, що настане день, коли ми зможемо зняти військові однострої та знов одягнути вишиті сорочки — уже в мирній, вільній і безпечній Україні. З Днем вишиванки! Бережімо своє!", — сказав Буданов.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський також привітав українців із Днем вишиванки, наголосивши на символічному значенні традиційного одягу як частини національної ідентичності. Він підкреслив, що вишиванка сьогодні є знаком єдності, стійкості та щоденної боротьби українців за свою державу. За його словами, кожен українець своєю працею та діями "вишиває" майбутнє країни навіть у час війни.

Новини.LIVE також писали, що День вишиванки в Україні щороку відзначають у третій четвер травня, і у 2026 році він припадає на 21 травня. Це свято об’єднує українців у всьому світі, адже в цей день вони вдягають вишиті сорочки як символ національної ідентичності та любові до традицій. Започатковане у 2006 році, воно підкреслює вишиванку як культурний код українського народу, у якому закладені історія, символи та світогляд.