Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов: настане день, коли ми змінимо військовий одяг на вишиванки

Буданов: настане день, коли ми змінимо військовий одяг на вишиванки

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 12:12
Буданов: настане день, коли ми змінимо військовий одяг на вишиванки
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав українців з Днем вишиванки та наголосив на символічному значенні цього свята для нації. Він підкреслив, що вишиванка сьогодні є не лише елементом традиційного одягу, а й знаком пам’яті, ідентичності та єдності українців. Також Буданов висловив переконання, що настане час, коли військову форму замінять вишиті сорочки у мирній Україні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у четвер, 21 травня.

Буданов привітав українців з Днем вишиванки

Сьогодні, 21 травня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов з нагоди Дня вишиванки звернувся до українців із привітанням, у якому наголосив на глибокому особистому та національному значенні вишиванки. У своєму зверненні він зазначив, що традиційний одяг для нього асоціюється з пам’яттю про дім, родину, дитинство та людей, яких уже немає поруч, але які залишаються у спогадах.

Окремо Буданов підкреслив, що День вишиванки з ініціативи невеликої групи студентів перетворився на світове свято, яке сьогодні відзначають українці як в Україні, так і за її межами. За його словами, вишиванка об’єднує людей у різних обставинах — на фронті, в тилу, у великих містах і маленьких громадах, зберігаючи відчуття національної ідентичності навіть у складні часи.

Завершуючи своє привітання, він висловив віру в майбутнє України та мирне життя, де військова форма залишиться в минулому.

Читайте також:

"Більшу частину свого життя я ношу військовий однострій. Але вишиванка для мене — це про пам’ять. Про дім, родину, дитинство, про людей, яких уже немає поруч, але які завжди в наших думках.

Сьогодні Всесвітній день вишиванки. Колись це була ініціатива кількох студентів, а тепер День вишиванки став справді світовим. Українські вишиванки одягають у різних країнах, на фронті й у тилу, у великих містах і маленьких селах. У цьому, мабуть, є щось дуже важливе для всіх нас — навіть у найважчі часи пам’ятати, хто ми та звідки.

І я вірю, що настане день, коли ми зможемо зняти військові однострої та знов одягнути вишиті сорочки — уже в мирній, вільній і безпечній Україні. З Днем вишиванки! Бережімо своє!", — сказав Буданов.

null
Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський також привітав українців із Днем вишиванки, наголосивши на символічному значенні традиційного одягу як частини національної ідентичності. Він підкреслив, що вишиванка сьогодні є знаком єдності, стійкості та щоденної боротьби українців за свою державу. За його словами, кожен українець своєю працею та діями "вишиває" майбутнє країни навіть у час війни.

Новини.LIVE також писали, що День вишиванки в Україні щороку відзначають у третій четвер травня, і у 2026 році він припадає на 21 травня. Це свято об’єднує українців у всьому світі, адже в цей день вони вдягають вишиті сорочки як символ національної ідентичності та любові до традицій. Започатковане у 2006 році, воно підкреслює вишиванку як культурний код українського народу, у якому закладені історія, символи та світогляд.

Кирило Буданов вишиванка День вишиванки
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації