Віками зачаровував її візерунок: Зеленський привітав з Днем вишиванки

Перша леді Олена Зеленська та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

У четвер, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки, підкресливши символічне значення традиційного одягу як частини національної ідентичності. У своєму зверненні він наголосив, що вишиванка сьогодні є не лише культурною спадщиною, а й відображенням сучасної боротьби та щоденної праці українців. Глава держави також відзначив, що кожен українець "вишиває" майбутнє країни своїми діями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

За словами глави держави, вишиванка сьогодні є не лише елементом культури, а й своєрідним символом єдності, стійкості та щоденної боротьби українців за свою державу.

Президент наголосив, що традиційний орнамент, який століттями передавався з покоління в покоління, сьогодні продовжує "вишиватися" самим народом через його щоденні дії — від захисту країни до відновлення зруйнованого, навчання дітей і збереження пам’яті про минуле. Зеленський підкреслив, що саме ці зусилля формують майбутнє України навіть у складних умовах війни.

У завершальній частині звернення президент побажав українцям єдності та віри в майбутнє держави, привітавши зі святом.

"Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим — своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам’ять і будуємо майбутнє. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно!", — привітав глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що День вишиванки в Україні щороку відзначають у третій четвер травня, і у 2026 році він припадає на 21 травня. Це свято об’єднує українців, які в цей день одягають вишиванки як символ національної ідентичності та любові до традицій. Започатковане у 2006 році, воно підкреслює значення вишиванки як культурного коду, у якому закладені історія, символи та світогляд українського народу.

Новини.LIVE також писали, що вишиванка дедалі частіше виходить за межі традиційного українського свята і стає частиною світової моди та культурного простору. Її носять не лише українці, а й іноземці, а елементи орнаментів з’являються у колекціях дизайнерів по всьому світу. Дослідники підкреслюють, що вишиванка є не просто одягом, а культурним кодом, у якому поєднані історія, символіка та ідентичність народу.