Не просто тренд: як вишиванка стала частиною глобальної моди

Жіноча сорочка вишита Кіровоградщини. Фото: Колекція музею Івана Гончара

Щороку у травні українці одягають вишиванки — на вулицях міст, в офісах, у школах і за кордоном. Для когось це про свято, для інших — позиція, але дедалі частіше вишиванка стає частиною глобального культурного контексту. Її носять іноземці, вона з’являється у світових колекціях, а традиційні орнаменти надихають дизайнерів по всьому світу.

Про свій підхід до роботи та важливість національного одягу журналістам Новини.LIVE розповіли у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара". Вони досліджують традицію, як живу систему, а не експонат.

Не просто одяг, а культурний код

Українська сорочка ніколи не була "просто річчю". У традиції це базовий елемент одягу, який носили щодня, але водночас він мав значення. За виглядом сорочки можна зрозуміти, звідки ти і до якої спільноти належиш, вони об’єднували людей навіть у часи, коли українські землі були розділені.

Дослідниця Олександра Сторчай, з музею Івана Гончара пояснює: вишиванка — це система, де важливе все — крій, тканина, орнамент і навіть спосіб носіння. Саме це дозволило сорочці зберегтися протягом століть і залишитися впізнаваною сьогодні.

Вишиванка Середня Наддніпрянщина, Київщина. Фото: Колекція музею Івана Гончара

Стримана естетика, яка випередила час

Попри поширений стереотип, традиційні вишиванки рідко були надто яскравими чи перевантаженими. Їхня сила — у стриманості та балансі.

Етнограф Федір Вовк ще понад сто років тому описував український одяг як продуману систему, де кожен елемент має значення — від кольору ниток до розташування орнаменту. А Микола Біляшівський сформулював це ще точніше: українська сорочка — це вишуканість, елегантність і свобода від надмірності. Сьогодні, у світі мінімалізму, ця естетика виглядає не минулим, а навпаки — сучасною.

У кожного регіону — своя історія

Українська вишиванка ніколи не була однаковою. У кожному регіоні — свої орнаменти, кольори і техніки.

На Поліссі — стримані геометричні узори, у центральних регіонах — більш збалансовані композиції, а на Гуцульщині — яскраві, контрастні поєднання. Етнограф Володимир Шухевич пояснював це просто: навіть природа і спосіб життя впливають на те, як виглядає одяг.

Святкове жіноче вбрання Гуцульщини. Фото: Колекція музею Івана Гончара

Сьогодні саме це різноманіття стало великою перевагою — дизайнери можуть надихатися традицією і створювати нові речі, не втрачаючи її основи.

Чому вишиванка має попит у світі

Сучасна популярність вишиванки має дуже практичні причини. Вона зручна і універсальна — її крій підходить різним людям і стилям. Вона виглядає стильно без зайвого. І головне — вона має зміст.

У світі, де люди втомилися від масмаркету і шукають автентичність, такі речі особливо цінуються.

Баланс між модою і змістом

У сучасному світі вишиванка існує і як символ традиції, і як модний елемент. Але важливо не втратити її сенс. У Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" наголошують: справа не в кількості орнаменту, а в розумінні традиції.

Як підсумовує Олександра Сторчай: "Не кількість вишивки робить сорочку українською, а її структура, пропорції і зв’язок із традицією".

Вишита сорочка Західне Полісся. Фото: Колекція музею Івана Гончара

Не просто тренд, а жива традиція

Вишиванка стала частиною світової моди не раптово. Вона органічно вписалася в сучасний контекст — завдяки своїй універсальності, естетиці та глибині змісту. Лаконічна, зручна і впізнавана, вона відповідає тому, що сьогодні цінують у одязі — простоту, автентичність і сенс.

Саме тому вишиванка — це більше, ніж тренд. Це жива культура, яка звучить сучасно і продовжує розвиватися.

