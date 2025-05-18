Вишиванці, яку знайшов сталкер у Чорнобильській зоні, понад сто років

Вишиванка, яку знайшли у Чорнобильській зоні. Фото: Ілля Кротенко, Володимир Щибря

У Зоні відчуження один зі сталкерів натрапив на незвичайну знахідку. У селі Чапаєвка він знайшов старовинну вишиванку, яку потім частково відреставрували майстри.

Про це повідомляється в акаунті гри S.T.A.L.K.E.R., компанії GSC Game World, у соцмережі X.

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Частково відреставрована вишиванка та її точна копія. Фото: Ілля Кротенко, Володимир Щибря

Виявилось, що знайденій сорочці, яка багато років пролежала на підлозі покинутого будинку, понад сто років. Сталкер Ілля Кротенко переніс її в сухе місце, а потім передав майстрам з реставрації.

На жаль, вишиванку вдалось реставрувати тільки частково, але майстри зробили ще точну сучасну її копію.

"Вишиванка не бронежилет. У рейд її не вдягнеш. Але навіть там, де розпадається бетон і пил радіації лежить на підвіконнях, вона нагадує — ми є. Були. І будемо", — зазначено у дописі GSC Game World .

Раніше ми розповідали, що у Чорнобильській зоні вчені виявили гніздування рідкісного хижого птаха. Йдеться про орлана-білохвоста — на гнізді перебувала самиця з одним пташеням.

Також ми писали про те, коли Чорнобильська зона буде придатною для життя.