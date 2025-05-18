Вышиванке, которую нашел сталкер в Чернобыльской зоне, более ста лет

Вышиванка, которую нашли в Чернобыльской зоне. Фото: Илья Кротенко, Владимир Щибря

В Зоне отчуждения один из сталкеров наткнулся на необычную находку. В селе Чапаевка он нашел старинную вышиванку, которую потом частично отреставрировали мастера.

Об этом сообщается в аккаунте игры S.T.A.L.K.E.R., компании GSC Game World, в соцсети X..

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Частично отреставрированная вышиванка и ее точная копия. Фото: Илья Кротенко, Владимир Щибря

Оказалось, что найденной сорочке, которая много лет пролежала на полу заброшенного дома, более ста лет. Сталкер Илья Кротенко перенес ее в сухое место, а затем передал мастерам по реставрации.

К сожалению, вышиванку удалось реставрировать только частично, но мастера сделали еще точную современную копию.

"Вышиванка не бронежилет. В рейд ее не наденешь. Но даже там, где распадается бетон и пыль радиации лежит на подоконниках, она напоминает — мы есть. Были. И будем", — говорится в сообщении GSC Game World..

Ранее мы рассказывали, что в Чернобыльской зоне ученые обнаружили гнездование редкой хищной птицы. Речь идет об орлане-белохвосте — на гнезде находилась самка с одним птенцом.

Также мы писали о том, когда Чернобыльская зона будет пригодной для жизни.