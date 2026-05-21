Главная Новости дня Не просто тренд: как вышиванка стала частью глобальной моды

Не просто тренд: как вышиванка стала частью глобальной моды

Дата публикации 21 мая 2026 07:23
Женская рубашка вышитая Кировоградщины. Фото: Коллекция музея Ивана Гончара

Ежегодно в мае украинцы надевают вышиванки — на улицах городов, в офисах, в школах и за рубежом. Для кого-то это праздник, для других — позиция, но все чаще вышиванка становится частью глобального культурного контекста. Ее носят иностранцы, она появляется в мировых коллекциях, а традиционные орнаменты вдохновляют дизайнеров по всему миру.

О своем подходе к работе и важности национальной одежды журналистам Новини.LIVE рассказали в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара". Они исследуют традицию, как живую систему, а не экспонат.

Не просто одежда, а культурный код

Украинская рубашка никогда не была "просто вещью". В традиции это базовый элемент одежды, который носили ежедневно, но в то же время он имел значение. По виду сорочки можно понять, откуда ты и к какому сообществу принадлежишь, они объединяли людей даже во времена, когда украинские земли были разделены.

Исследовательница Александра Сторчай, из музея Ивана Гончара объясняет: вышиванка — это система, где важно все — крой, ткань, орнамент и даже способ ношения. Именно это позволило сорочке сохраниться на протяжении веков и остаться узнаваемой сегодня.

Вишиванка Надніпрянського регіону
Вышиванка Среднее Приднепровье, Киевщина. фото: Коллекция музея Ивана Гончара

Сдержанная эстетика, которая опередила время

Несмотря на распространенный стереотип, традиционные вышиванки редко были слишком яркими или перегруженными. Их сила — в сдержанности и балансе.

Этнограф Федор Вовк еще более ста лет назад описывал украинскую одежду как продуманную систему, где каждый элемент имеет значение — от цвета нитей до расположения орнамента. А Николай Биляшивский сформулировал это еще точнее: украинская сорочка — это изысканность, элегантность и свобода от излишеств. Сегодня, в мире минимализма, эта эстетика выглядит не прошлым, а наоборот — современной.

У каждого региона — своя история

Украинская вышиванка никогда не была одинаковой. В каждом регионе - свои орнаменты, цвета и техники.

На Полесье — сдержанные геометрические узоры, в центральных регионах более сбалансированные композиции, а на Гуцульщине — яркие, контрастные сочетания. Этнограф Владимир Шухевич объяснял это просто: даже природа и образ жизни влияют на то, как выглядит одежда.

Святкове вбрання Гуцульщини
Праздничный женский наряд Гуцульщины. Фото: Коллекция музея Ивана Гончара

Сегодня именно это многообразие стало большим преимуществом — дизайнеры могут вдохновляться традицией и создавать новые вещи, не теряя ее основы.

Почему вышиванка пользуется спросом в мире

Современная популярность вышиванки имеет очень практичные причины. Она удобна и универсальна, ее крой подходит разным людям и стилям. Она выглядит стильно без лишнего. И главное — она имеет смысл. В мире, где люди устали от массмаркета и ищут аутентичность, такие вещи особенно ценятся.

Баланс между модой и смыслом

В современном мире вышиванка существует и как символ традиции, и как модный элемент. Но важно не потерять ее смысл. В Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" подчеркивают: дело не в количестве орнамента, а в понимании традиции.

Как подытоживает Александра Сторчай: "Не количество вышивки делает рубашку украинской, а ее структура, пропорции и связь с традицией".

Вишиванка Західне Полісся
Вышитая рубашка Западное Полесье. Фото: Коллекция музея Ивана Гончара

Не просто тренд, а живая традиция

Вышиванка стала частью мировой моды не внезапно. Она органично вписалась в современный контекст — благодаря своей универсальности, эстетике и глубине смысла. Лаконичная, удобная и узнаваемая, она соответствует тому, что сегодня ценят в одежде — простоту, аутентичность и смысл.

Именно поэтому вышиванка — это больше, чем тренд. Это живая культура, которая звучит современно и продолжает развиваться.

Напомним, в чем символизм украинской вышиванки. Национальная одежда стала популярной с 17 века. Девушки также вышивали рушники на свадьбу и показывали их родственникам своих невест.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльской зоне нашли уникальную вышиванку. Одежде больше ста лет и украинские мастера уже взялись за реставрацию.

традиции мода музеи вышиванка День вышиванки
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
