Веками очаровывал ее узор: Зеленский поздравил с Днем вышиванки

Дата публикации 21 мая 2026 10:23
Первая леди Елена Зеленская и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

В четверг, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки , подчеркнув символическое значение традиционной одежды как части национальной идентичности. В своем обращении он подчеркнул, что вышиванка сегодня не только культурное наследие, но и отражение современной борьбы и ежедневной работы украинцев. Глава государства также отметил, что каждый украинец "вышивает" будущее страны своими действиями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

По словам главы государства, вышиванка сегодня не только элемент культуры, но и своеобразный символ единства, устойчивости и ежедневной борьбы украинцев за свое государство.

Президент подчеркнул, что традиционный орнамент, который веками передавался из поколения в поколение, сегодня продолжает "вышиваться" самим народом из-за его ежедневных действий — от защиты страны до восстановления разрушенного, обучения детей и сохранения памяти о прошлом. Зеленский подчеркнул, что именно эти усилия формируют будущее Украины даже в сложных условиях войны.

В заключительной части обращения президент пожелал украинцам единства и веры в будущее государства, поздравив его с праздником.

" Веками нас завораживал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом . Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, обороняя то, что родное. Отстраивая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. С судьбой, которую вышиваем независимо!", — поздравил глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что День вышиванки в Украине ежегодно отмечают в третий четверг мая, и в 2026 году он приходится на 21 мая . Этот праздник объединяет украинцев, которые в этот день одевают вышиванки как символ национальной идентичности и любви к традициям. Начавшееся в 2006 году оно подчеркивает значение вышиванки как культурного кода, в котором заложены история, символы и мировоззрение украинского народа.

Новини.LIVE также писали, что вышиванка все чаще выходит за пределы традиционного украинского праздника и становится частью мировой моды и культурного пространства. Ее носят не только украинцы, но и иностранцы, а элементы орнаментов появляются в коллекциях дизайнеров по всему миру. Исследователи подчеркивают, что вышиванка является не просто одеждой, а культурным кодом, в котором соединены история, символика и идентичность народа.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
