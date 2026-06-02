Ігнат: Росія випустила по Україні 73 ракети, серед яких "Циркони"

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Києва 2 червня. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час масованого обстрілу у ніч проти 2 червня Росія випустила по Україні 73 ракети, з яких 41 атакувала за балістичною траєкторією. Зокрема, противник завдавав ударів "Цирконами".

Про це ексклюзивно Юрій Ігнат розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Масований російський обстріл України

Ігнат зауважив, що сьогоднішній обстріл схожий на той, який був 24 травня. Водночас у ніч проти 2 червня Росія більше застосувала "Цирконів".

Основний напрямок удару був Київ. Також балістикою атакували Дніпро, Харків, Запоріжжя та Полтавщину.

"Циркони" в нас в першій хвилі атакували з північного напрямку, як відомо, туди противник теж комплекси "Бастіон" в якійсь там кількості передислокував. Раніше вони виключно з Криму застосовували ці ракети", — зазначив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ.

У другій хвилі Росія запустила ще чотири "Циркони" з Криму.

"Противник застосував велику кількість саме ракет, які атакують по балістичній траєкторії, це треба враховувати, 73 ракети загалом і 41 атакували як балістика. 11 вдалось перехопити "Іскандер-М", решта, на жаль, не вдалося, зафіксовано влучання. Можливо, не всі там досягли цілей, як того хотів противник, але від того не легше, тому що загроза серйозна", — зазначив Ігнат.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл у ніч проти 2 червня. Цієї ночі основний удар був по Києву. Крім того, ворог обстрілював Дніпро, Харків та інші міста.

А у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що загалом ворог запускав 729 засобів повітряного нападу — ракети та дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 642 цілі.