Игнат: Россия выпустила по Украине 73 ракеты, среди которых "Цирконы"
Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время массированного обстрела в ночь на 2 июня Россия выпустила по Украине 73 ракеты, из которых 41 атаковала по баллистической траектории. В частности, противник наносил удары "Цирконами".
Об этом эксклюзивно Юрий Игнат рассказал в эфире Ранок.LIVE.
Массированный российский обстрел Украины
Игнат отметил, что сегодняшний обстрел похож на тот, который был 24 мая. В то же время в ночь на 2 июня Россия больше применила "Цирконов".
Основное направление удара было Киев. Также баллистикой атаковали Днепр, Харьков, Запорожье и Полтавскую область.
"Цирконы" у нас в первой волне атаковали с северного направления, как известно, туда противник тоже комплексы "Бастион" в каком-то там количестве передислоцировал. Ранее они исключительно из Крыма применяли эти ракеты", — отметил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ.
Во второй волне Россия запустила еще четыре "Циркона" из Крыма.
"Противник применил большое количество именно ракет, которые атакуют по баллистической траектории, это надо учитывать, 73 ракеты в целом и 41 атаковали как баллистика. 11 удалось перехватить "Искандер-М", остальные, к сожалению, не удалось, зафиксировано попадание. Возможно, не все там достигли целей, как того хотел противник, но от этого не легче, потому что угроза серьезная", — отметил Игнат.
Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел в ночь на 2 июня. Этой ночью основной удар был по Киеву. Кроме того, враг обстреливал Днепр, Харьков и другие города.
А в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в целом враг запускал 729 средств воздушного нападения — ракеты и дроны различных типов. Силы ПВО обезвредили 642 цели.