Зеленський: РФ готує нову масовану атаку вже цієї ночі

Президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні сотні людей і в Києві, і в Дніпрі, в інших містах працювали після російського масованого удару: гасили пожежі, допомагали пораненим, діставали людей з-під завалів. Рятувальники ДСНС України, поліцейські, працівники комунальних служб, "екстренки" – я вдячний усім, хто допомагає зберегти життя після російських атак. Жорстокий був удар – більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч. Вдень сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько ста дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули, двоє дітей серед них. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.

Вкотре Путін зі своїм божевіллям "перемогли" життя звичайних дітей, житлові будинки, поліклініку в Києві. "Шахеди" були проти багатоповерхівок у Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. "Циркон" одразу проти семи будинків. "Шахеди" по будинках в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині. Удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. "Шахеди" проти Хмельницької області.

Кожен із цих дронів, усі типи російських ракет взагалі не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн. Тобто в кожному з таких ударів є, може, хоч і несвідома, але все ж таки співучасть тих, хто працює на Росію, хто забезпечує Росію грошима, хто допомагає їй обходити санкції та шукати не просто один чи два, а тисячі компонентів, без яких російське воєнне виробництво просто зупиниться.

П’ять ракет "Калібр" – це 145 таких компонентів. 33 "іскандери" – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах.

