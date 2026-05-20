Рютте назвав абсурдними заяви РФ про дрони України в Балтії

Дата публікації: 20 травня 2026 19:29
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Efekan Akyuz

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російські заяви про використання українськими дронами повітряного простору країн Балтії абсурдні. Він спростував звинувачення Кремля, що Київ тепер використовує балтійські держави для атак проти Росії.

Про це Марк Рютте сказав журналістам, передає Новини.LIVE.

Росія поширює фейки про українські дрони

Рютте нагадав, що вчора над Естонією румунські F-16 збили безпілотник

"Це був український дрон, але його б там не було, якби не агресія Росії. Головне — це те, що зенітна оборона НАТО знову була ефективною. І ми продовжимо вдосконалювати нашу здатність протидіяти будь-якій загрозі нашій території чи нашому народу", — зазначив він.

За його словами, якщо дрони прилітають з території України, то вони там не тому, що Київ хотів відправити БпЛА до Латвії, Литви чи Естонії, а через безрозсудний, незаконний, повномасштабний напад Росії.

Крім того, журналісти запитали у Рютте стосовно російської заяви про те, що Латвія нібито планує дозволити Україні використовувати території для атак на Росію.

"Ця російська заява є абсолютно абсурдною", — наголосив генсек НАТО.

Як писали Новини.LIVE, міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що вперше було збито український безпілотник. Українська сторона вже висловила вибачення у зв’язку з інцидентом.

А речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Росія свідомо використовує засоби РЕБ, аби перенаправляти українські дрони у повітряний простір балтійських країн.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
