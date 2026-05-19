РФ переправляє українські дрони до Балтії: Тихий про збиття БпЛА в Естонії

Георгій Тихий. Фото: МЗС

Росія свідомо використовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб перенаправляти українські безпілотники у повітряний простір країн Балтії. Саме тому дрон України сьогодні збила Естонія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на речник МЗС України Георгія Тихого.

Реакція МЗС на збиття українського дрона в Естонії

"Росія продовжує перенаправляти українські дрони в повітряний простір країн Балтії за допомогою своїх засобів радіоелектронної боротьби. І Москва робить це навмисно, поєднуючи ці дії з посиленням пропаганди", — сказав Тихий.

Він попросив вибачення в Естонії та у всіх балтійських партнерів України за такі ненавмисні інциденти. За словами міністра, наші профільні інституції перебували й перебувають у тісній співпраці, щоб розібратися в кожному окремому випадку та знайти шляхи запобігання таким ситуаціям, зокрема за безпосередньої участі наших експертних груп.

Речник МЗС наголосив, що попри твердження російської пропаганди, Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії. Крім того, Україна ніколи не зверталася з подібними запитами.

Читайте також:

"Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до Статті 51 Статуту ООН; наші легітимні військові цілі розташовані в Росії, і ми використовуємо російський повітряний простір, щоб уразити їх. Росіяни не мають жодного права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію в наслідках власних дій і, у ширшому сенсі, своєї агресивної війни", — підкреслив Георгій Тихий.

Він також висловив вдячність партнерам в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку та солідарність.

Як писали Новини.LIVE, 17 травня ввечері у Литві впали уламки невідомого дрона. За попередніми даними, БпЛА може бути українського походження. Його знайшли у селі Самане Утенського району.

Андрій Сибіга також повідомляв, що російський РЕБ направляє українські БпЛА в Балтію. За його словами, у готові ділитися досвідом протидії подібним загрозам із партнерами по НАТО та країнами регіону.