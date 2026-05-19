Естонія вперше збила український дрон: Федоров попросив вибачення

Естонія вперше збила український дрон: Федоров попросив вибачення

Дата публікації: 19 травня 2026 14:27
Український військовий з дроном. Фото: 22 ОМБр

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур повідомив, що його країна вперше збила український дрон над озером Вирцярв. Це вдалося зробити винищувачем Балтійської місії повітряної поліції. Україна вже попросила пробачення за інцидент.

Про це повідомляє ERR у вівторок, 19 травня, передає Новини.LIVE.

Збиття українського дрона над Естонією

"Ми отримали попередню інформацію від наших латвійських колег, і наш радар також виявив безпілотник, що рухався на південь Естонії. Ми вжили необхідних заходів, і винищувач повітряної поліції Балтії збив безпілотник", — повідомив Певкур.

Інформація про пошкодження та поранених немає. Естонські служби працюють на місці збиття дрона. Уламки виявили біля села Каблакюла.

"Наші можливості та можливості наших союзників швидко адаптуються до протидії загрозі дронів, що підтверджується тим, що сьогодні над центральною Естонією місією повітряного патрулювання НАТО збили безпілотник. Найімовірніше, це був український безпілотник, який відхилився від курсу через російське радіоелектронне втручання", — зазначив очільник Комітету естонського парламенту у закордонних справах Марко Міхкельсон.

Певкур заявив, що провів розмову з міністром оборони України та підкреслив, що використання повітряного простору Естонії дозволене лише союзникам, а Україна відповідного запиту не подавала. Михайло Федоров перепросив за інцидент.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Національний центр управління кризовими ситуаціями Литви, 17 травня у селі Самане Утенського району виявили уламки невідомого дрона. За попередніми даними, БпЛА може бути українського походження.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що російські системи РЕБ можуть навмисно змінювати маршрут українських дронів у бік територій країн Балтії.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
