У Литві впали уламки невідомого дрона

Поліція на місці інциденту. Фото: LRT

У Литві ввечері 17 травня виявили уламки безпілотника, який, ймовірно, має військове призначення. Наразі литовські служби з'ясовують, з якої країни дрон потрапив на територію держави та яким маршрутом рухався.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Національний центр управління кризовими ситуаціями Литви (NKVC), передає Новини.LIVE.

На території Литви впав дрон

За даними центру, повідомлення про знайдений дрон надійшло 17 травня о 19:14. Уламки виявили на полі в селі Самане Утенського району.

Директор NKVC Вілмантас Віткаускас заявив, що дрон зазнав аварії, однак ознак вибуху на місці не зафіксували.

"Так, він розбився, але видимих ознак вибуху немає. Чи був він озброєний, чи ні, зараз важко сказати", — повідомив Віткаускас під час пресконференції.

Читайте також:

За попередніми оцінками литовських фахівців, безпілотник може бути українського походження.

"Виходячи з перших ознак, з того, що ми бачимо на уламках, з того, що надіслали наші колеги, (...) найімовірніше, це український дрон", — зазначив директор NKVC.

Водночас у Литві поки не можуть пояснити, як саме безпілотник опинився у повітряному просторі країни. За словами Віткаускаса, фахівці мають встановити тип дрона, висоту його польоту та можливі прогалини у системі виявлення.

"Найважливіші питання — як дрон потрапив до Литви, на якій висоті він летів і які прогалини є в наших можливостях виявлення", — наголосив він.

Пошуки уламків у нічний час тимчасово призупинили, однак роботи відновили вже вранці 18 травня.

Варто зазначити, що останніми тижнями українські безпілотники, які летіли у бік російських об'єктів, уже неодноразово фіксували у повітряному просторі Литви, Естонії та Фінляндії.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські системи РЕБ можуть цілеспрямовано змінювати траєкторію українських безпілотників. За його словами, вони здатні відхиляти БПЛА від визначених цілей і спрямовувати їх у бік держав Балтії.

Водночас раніше прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму та президента. Разом із нею повноваження складе і чинний уряд. Рішення ухвалене на тлі політичної кризи, яка загострилася після інцидентів із падінням безпілотників на території країни 7 травня.