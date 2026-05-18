В Литве упали обломки неизвестного дрона

Полиция на месте инцидента. Фото: LRT

В Литве вечером 17 мая обнаружили обломки беспилотника, который, вероятно, имеет военное назначение. Сейчас литовские службы выясняют, из какой страны дрон попал на территорию государства и каким маршрутом двигался.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы (NKVC), передает Новини.LIVE.

На территории Литвы упал дрон

По данным центра, сообщение о найденном дроне поступило 17 мая в 19:14. Обломки обнаружили на поле в селе Самане Утенского района.

Директор NKVC Вилмантас Виткаускас заявил, что дрон потерпел крушение, однако признаков взрыва на месте не зафиксировали.

"Да, он разбился, но видимых признаков взрыва нет. Был ли он вооружен или нет, сейчас трудно сказать", — сообщил Виткаускас во время пресс-конференции.

Читайте также:

По предварительным оценкам литовских специалистов, беспилотник может быть украинского происхождения.

"Исходя из первых признаков, из того, что мы видим на обломках, из того, что прислали наши коллеги, (...) скорее всего, это украинский дрон", — отметил директор NKVC.

В то же время в Литве пока не могут объяснить, как именно беспилотник оказался в воздушном пространстве страны. По словам Виткаускаса, специалисты должны установить тип дрона, высоту его полета и возможные пробелы в системе обнаружения.

"Важнейшие вопросы — как дрон попал в Литву, на какой высоте он летел и какие пробелы есть в наших возможностях обнаружения", — подчеркнул он.

Поиски обломков в ночное время временно приостановили, однако работы возобновили уже утром 18 мая.

Стоит отметить, что в последние недели украинские беспилотники, которые летели в сторону российских объектов, уже неоднократно фиксировали в воздушном пространстве Литвы, Эстонии и Финляндии.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские системы РЭБ могут целенаправленно менять траекторию украинских беспилотников. По его словам, они способны отклонять БПЛА от определенных целей и направлять их в сторону государств Балтии.

В то же время ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм и президенту. Вместе с ней полномочия сложит и действующее правительство. Решение принято на фоне политического кризиса, который обострился после инцидентов с падением беспилотников на территории страны 7 мая.