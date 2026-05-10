Сибига заявил о влиянии российского РЭБ на украинские дроны

Результат прилета дрона в Латвии. Фото: Reuters/Janis Laizans

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут намеренно изменять маршрут украинских беспилотников. Средства РЭБ способны отклонять БПЛА от заданных целей и направлять их в сторону территорий стран Балтии.

Об этом глава МИД сообщил после расследований инцидентов с падением беспилотников в Латвии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на страницу Андрея Сибиги в соцсети X.

Украина уже предложила союзникам помощь в усилении защиты воздушного пространства. Андрей Сибига отметил, что украинская сторона рассматривает действия российских систем РЭБ как одну из причин появления дронов за пределами зоны боевых действий.

По словам Сибиги, Москва использует радиоэлектронные средства для дестабилизации ситуации и создания дополнительных рисков для соседних государств. В Киеве подчеркнули, что готовы делиться опытом противодействия подобным угрозам с партнерами по НАТО и странами региона.

В Латвии произошли кадровые изменения после инцидентов с БПЛА

На фоне последних случаев в отставку ушел министр обороны Латвии. Премьер Эвика Силиня заявила, что инциденты с падением беспилотников показали неспособность оборонного сектора обеспечить безопасность воздушного пространства страны. Власти Латвии продолжают расследование обстоятельств появления БПЛА на территории государства и усиливают меры контроля в приграничных районах.

Читайте также:

Украина ранее уже предупреждала партнеров о возможных последствиях применения Россией современных средств радиоэлектронной борьбы. В Киеве считают, что подобные технологии способны влиять не только на работу дронов, но и на общую безопасность в регионе. Страны Балтии после последних инцидентов начали дополнительную проверку систем противовоздушной обороны и мониторинга воздушного пространства.

Напомним, Новини.LIVE писали, сколько украинская ПВО сбила российских дронов во время так называемого "перемирия".

Также Новини.LIVE сообщали, почему Россия не в состоянии масштабировать производство ударных дронов.