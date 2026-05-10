Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Російський РЕБ направляє українські БПЛА в Балтію: Сибіга

Російський РЕБ направляє українські БПЛА в Балтію: Сибіга

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 22:11
Сибіга заявив про вплив російського РЕБ на українські дрони
Результат прильоту дрона в Латвії. Фото: Reuters/Janis Laizans

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські системи радіоелектронної боротьби можуть навмисно змінювати маршрут українських безпілотників. Засоби РЕБ здатні відхиляти БПЛА від заданих цілей і направляти їх у бік територій країн Балтії.

Про це очільник МЗС повідомив після розслідувань інцидентів із падінням безпілотників у Латвії, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сторінку Андрія Сибіги в соцмережі X.

Україна вже запропонувала союзникам допомогу в посиленні захисту повітряного простору. Андрій Сибіга зазначив, що українська сторона розглядає дії російських систем РЕБ як одну з причин появи дронів за межами зони бойових дій.

За словами Сибіги, Москва використовує радіоелектронні засоби для дестабілізації ситуації та створення додаткових ризиків для сусідніх держав. У Києві наголосили, що готові ділитися досвідом протидії подібним загрозам із партнерами по НАТО та країнами регіону.

У Латвії відбулися кадрові зміни після інцидентів із БПЛА

На тлі останніх випадків у відставку пішов міністр оборони Латвії. Прем'єр Евіка Сіліня заявила, що інциденти з падінням безпілотників засвідчили нездатність оборонного сектору забезпечити безпеку повітряного простору країни. Влада Латвії продовжує розслідування обставин появи БПЛА на території держави та посилює заходи контролю в прикордонних районах.

Читайте також:

Україна раніше вже попереджала партнерів про можливі наслідки застосування Росією сучасних засобів радіоелектронної боротьби. У Києві вважають, що подібні технології здатні впливати не тільки на роботу дронів, а й на загальну безпеку в регіоні. Країни Балтії після останніх інцидентів почали додаткову перевірку систем протиповітряної оборони та моніторингу повітряного простору.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, скільки українська ППО збила російських дронів під час так званого "перемир'я".

Також Новини.LIVE повідомляли, чому Росія не в змозі масштабувати виробництво ударних дронів.

Андрій Сибіга Латвія війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації