Сибіга заявив про вплив російського РЕБ на українські дрони

Результат прильоту дрона в Латвії. Фото: Reuters/Janis Laizans

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські системи радіоелектронної боротьби можуть навмисно змінювати маршрут українських безпілотників. Засоби РЕБ здатні відхиляти БПЛА від заданих цілей і направляти їх у бік територій країн Балтії.

Про це очільник МЗС повідомив після розслідувань інцидентів із падінням безпілотників у Латвії, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сторінку Андрія Сибіги в соцмережі X.

Україна вже запропонувала союзникам допомогу в посиленні захисту повітряного простору. Андрій Сибіга зазначив, що українська сторона розглядає дії російських систем РЕБ як одну з причин появи дронів за межами зони бойових дій.

За словами Сибіги, Москва використовує радіоелектронні засоби для дестабілізації ситуації та створення додаткових ризиків для сусідніх держав. У Києві наголосили, що готові ділитися досвідом протидії подібним загрозам із партнерами по НАТО та країнами регіону.

У Латвії відбулися кадрові зміни після інцидентів із БПЛА

На тлі останніх випадків у відставку пішов міністр оборони Латвії. Прем'єр Евіка Сіліня заявила, що інциденти з падінням безпілотників засвідчили нездатність оборонного сектору забезпечити безпеку повітряного простору країни. Влада Латвії продовжує розслідування обставин появи БПЛА на території держави та посилює заходи контролю в прикордонних районах.

Україна раніше вже попереджала партнерів про можливі наслідки застосування Росією сучасних засобів радіоелектронної боротьби. У Києві вважають, що подібні технології здатні впливати не тільки на роботу дронів, а й на загальну безпеку в регіоні. Країни Балтії після останніх інцидентів почали додаткову перевірку систем протиповітряної оборони та моніторингу повітряного простору.

