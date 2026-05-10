Головна Новини дня РФ порушила перемир'я: сили ППО відбили понад 25 дронів

Дата публікації: 10 травня 2026 09:03
Сили ППО. Фото: AP

У ніч проти 10 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони успішно відбили атаку та не допустили влучань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Росія атакувала Україну ударними дронами

За даними військових, із 00:00 противник запустив 27 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з напрямків Приморсько-Ахтарськ та Міллєрово на території Росії.

До відбиття повітряного обстрілу були залучені підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередньою інформацією, українська протиповітряна оборона збила або подавила всі 27 ворожих безпілотників. У Повітряних силах наголосили, що влучань зафіксовано не було.

Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія завдала ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки отримала поранення трирічна дитина.

А також стало відомо, що у Краматорську помер заступник начальника РДА Роман Сімашов, який отримав поранення під час обстрілу 5 травня.

обстріли дрони Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
