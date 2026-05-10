РФ порушила перемир'я: сили ППО відбили понад 25 дронів

У ніч проти 10 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони успішно відбили атаку та не допустили влучань.

За даними військових, із 00:00 противник запустив 27 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з напрямків Приморсько-Ахтарськ та Міллєрово на території Росії.

До відбиття повітряного обстрілу були залучені підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередньою інформацією, українська протиповітряна оборона збила або подавила всі 27 ворожих безпілотників. У Повітряних силах наголосили, що влучань зафіксовано не було.

