Обстріл Краматорська 5 травня: загинув заступник глави РДА Сімашов

Роман Сімашов.

Внаслідок російського обстрілу Краматорська 5 травня загинув заступник голови Краматорської районної державної адміністрації Роман Сімашов. Лікарі боролися за його життя, але 8 травня стало відомо, що він пішов із життя. Йому було 46 років.

Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради у суботу, 9 травня, передає Новини.LIVE.

Росія вбила Романа Сімашова

"З глибоким болем і невимовним сумом керівництво та колектив Краматорської районної державної адміністрації, районної військової адміністрації повідомляють, що 8 травня 2026 року, у віці 46 років, внаслідок російського удару по місту Краматорськ, завданого 5 травня, трагічно загинув заступник голови Краматорської районної державної адміністрації Роман Шавкатович Сімашов", — йдеться у повідомленні.

Роман Сімашов.

У міській раді наголосили, що це непоправна втрата для всієї Краматорщини, для колег, друзів та всіх, хто знав Романа Сімашова. Там зазначили, що він був людиною великої гідності, честі та внутрішньої сили.

У раді його характеризують як відповідального керівника, справжнього професіонала, щирого та небайдужого до людського болю.

Упродовж багатьох років Роман Сімашов опікувався важливими питаннями житлово-комунального господарства. Він докладав максимум зусиль для забезпечення стабільної роботи систем життєзабезпечення громад Краматорського району та покращення умов життя людей.

У повідомленні міської ради йдеться, що Роман Сімашов жив та працював заради людей, а також завжди був поруч у найскладніші моменти, підтримував, допомагав.

"Сьогодні важко усвідомити цю втрату. Неможливо знайти слова, які здатні полегшити біль рідних і близьких. У цей скорботний час висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та всім, хто знав і любив Романа Шавкатовича. Разом із вами поділяємо біль втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі", — йдеться у повідомленні.

Таким чином внаслідок російського обстрілу Краматорська 5 травня загинули семеро осіб.

Допис Краматорської міської ради. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 5 травня російські окупанти атакували центр Краматорська у Донецькій області. Ворог бив керованими авіаційними бомбами.

Згодом український лідер Володимир Зеленський повідомив про загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу Краматорська. Він також показав наслідки ударів по місту.