Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обстрел Краматорска 5 мая: погиб заместитель главы РГА Симашов

Обстрел Краматорска 5 мая: погиб заместитель главы РГА Симашов

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 18:23
Обстрел Краматорска 5 мая: погиб заместитель главы РГА Симашов
Роман Симашов. Фото: t.me/kramatorsk_rada

В результате российского обстрела Краматорска 5 мая погиб заместитель председателя Краматорской районной государственной администрации Роман Симашов. Врачи боролись за его жизнь, но 8 мая стало известно, что он ушел из жизни. Ему было 46 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета в субботу, 9 мая, передает Новини.LIVE.

Россия убила Романа Симашова

"С глубокой болью и невыразимой скорбью руководство и коллектив Краматорской районной государственной администрации, районной военной администрации сообщают, что 8 мая 2026 года, в возрасте 46 лет, в результате российского удара по городу Краматорск, нанесенного 5 мая, трагически погиб заместитель председателя Краматорской районной государственной администрации Роман Шавкатович Симашов", — говорится в сообщении.

Внаслідок обстрілу Краматорська загинув Роман Сімашов
Роман Симашов. Фото: Новини.LIVE

В городском совете отметили, что это невосполнимая потеря для всей Краматорщины, для коллег, друзей и всех, кто знал Романа Симашова. Там отметили, что он был человеком большого достоинства, чести и внутренней силы.

В совете его характеризуют как ответственного руководителя, настоящего профессионала, искреннего и неравнодушного к человеческой боли.

Читайте также:

На протяжении многих лет Роман Симашов занимался важными вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Он прилагал максимум усилий для обеспечения стабильной работы систем жизнеобеспечения громад Краматорского района и улучшения условий жизни людей.

В сообщении городского совета говорится, что Роман Симашов жил и работал ради людей, а также всегда был рядом в самые сложные моменты, поддерживал, помогал.

"Сегодня трудно осознать эту потерю. Невозможно найти слова, которые способны облегчить боль родных и близких. В это скорбное время выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал и любил Романа Шавкатовича. Вместе с вами разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби", — говорится в сообщении.

Таким образом в результате российского обстрела Краматорска 5 мая погибли семь человек.

null
Пост Краматорского городского совета. Фото: скриншот
null
Пост Краматорского городского совета. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 5 мая российские оккупанты атаковали центр Краматорска в Донецкой области. Враг бил управляемыми авиационными бомбами.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о погибших и раненых в результате российского обстрела Краматорска. Он также показал последствия ударов по городу.

война обстрелы Краматорск
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации