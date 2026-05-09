Обстрел Краматорска 5 мая: погиб заместитель главы РГА Симашов

Роман Симашов. Фото: t.me/kramatorsk_rada

В результате российского обстрела Краматорска 5 мая погиб заместитель председателя Краматорской районной государственной администрации Роман Симашов. Врачи боролись за его жизнь, но 8 мая стало известно, что он ушел из жизни. Ему было 46 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета в субботу, 9 мая, передает Новини.LIVE.

Россия убила Романа Симашова

"С глубокой болью и невыразимой скорбью руководство и коллектив Краматорской районной государственной администрации, районной военной администрации сообщают, что 8 мая 2026 года, в возрасте 46 лет, в результате российского удара по городу Краматорск, нанесенного 5 мая, трагически погиб заместитель председателя Краматорской районной государственной администрации Роман Шавкатович Симашов", — говорится в сообщении.

Роман Симашов. Фото: Новини.LIVE

В городском совете отметили, что это невосполнимая потеря для всей Краматорщины, для коллег, друзей и всех, кто знал Романа Симашова. Там отметили, что он был человеком большого достоинства, чести и внутренней силы.

В совете его характеризуют как ответственного руководителя, настоящего профессионала, искреннего и неравнодушного к человеческой боли.

На протяжении многих лет Роман Симашов занимался важными вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Он прилагал максимум усилий для обеспечения стабильной работы систем жизнеобеспечения громад Краматорского района и улучшения условий жизни людей.

В сообщении городского совета говорится, что Роман Симашов жил и работал ради людей, а также всегда был рядом в самые сложные моменты, поддерживал, помогал.

"Сегодня трудно осознать эту потерю. Невозможно найти слова, которые способны облегчить боль родных и близких. В это скорбное время выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал и любил Романа Шавкатовича. Вместе с вами разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби", — говорится в сообщении.

Таким образом в результате российского обстрела Краматорска 5 мая погибли семь человек.

Пост Краматорского городского совета. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 5 мая российские оккупанты атаковали центр Краматорска в Донецкой области. Враг бил управляемыми авиационными бомбами.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о погибших и раненых в результате российского обстрела Краматорска. Он также показал последствия ударов по городу.