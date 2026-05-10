РФ нарушила перемирие: силы ПВО отбили более 25 дронов

Дата публикации 10 мая 2026 09:03
Силы ПВО. Фото: AP

В ночь на 10 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку и не допустили попаданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Россия атаковала Украину ударными дронами

По данным военных, с 00:00 противник запустил 27 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись с направлений Приморско-Ахтарск и Миллерово на территории России.

К отражению воздушного обстрела были привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительной информации, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила все 27 вражеских беспилотников. В Воздушных силах отметили, что попаданий зафиксировано не было.

Отчет работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия нанесла удары по Днепропетровской области. В результате атаки получил ранения трехлетний ребенок.

А также стало известно, что в Краматорске умер заместитель начальника РГА Роман Симашов, который получил ранения во время обстрела 5 мая.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
