РФ нарушила перемирие: силы ПВО отбили более 25 дронов

Силы ПВО.

В ночь на 10 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку и не допустили попаданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Россия атаковала Украину ударными дронами

По данным военных, с 00:00 противник запустил 27 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись с направлений Приморско-Ахтарск и Миллерово на территории России.

К отражению воздушного обстрела были привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительной информации, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила все 27 вражеских беспилотников. В Воздушных силах отметили, что попаданий зафиксировано не было.

