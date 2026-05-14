Премьер Латвии подала в отставку после скандала с дронами

Премьер Латвии Эвика Силиня. Фото: REUTERS

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня официально подала заявление об отставке в Сейм и президенту. Вместе с ней сложит полномочия и действующее правительство. Это случилось на фоне политического кризиса, вспыхнувшего после инцидента с падением беспилотников на территории страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LSM.

Отставка премьера Латвии

Отмечается, что после отставки Силиня и ее правительство продолжат исполнять обязанности до момента формирования нового Кабинета министров.

Во время обращения к СМИ Силиня заявила, что приняла "сложное, но честное решение", подчеркнув, что "не собирается сдаваться". Также премьер раскритиковала коалиционных партнеров, обвинив их в политических спорах и нежелании брать ответственность в сложный для страны период.

Известно, что правительство премьера потеряло большинство еще накануне, когда партия "Прогрессивные" заявила о выходе из коалиции. Причиной конфликта стало решение Силини отправить в отставку министра обороны Андрис Спрудс.

Читайте также:

В материале говорится, что отставка Спрудса связана с инцидентом 7 мая, когда беспилотники упали на нефтехранилище в городе Резекне. Следствие установило, что дроны могли изменить курс из-за преднамеренного воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы, которые отклоняли их от целей на территории РФ.

Эвика Силиня считалась одной из самых активных союзниц Украины среди европейских лидеров. Она неоднократно поддерживала вступление Украины в ЕС и НАТО и призывала усиливать военную помощь Киеву.

Как писали Новини.LIVE, Андрей Сибига сообщал, что российские РЭБы могут намеренно менять маршрут украинских беспилотников. Они способны отклонять дроны от заданных целей и направлять их в сторону территорий стран Балтии.

Известно, что на должность министра обороны Латвии выдвинули Райвиса Мелниса. Кирилл Буданов приветствовал это решение и отметил его опыт работы в Украине.