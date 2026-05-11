Буданов приветствовал кандидатуру Мелниса на пост главы МО Латвии

Срочная новость

Выражаю искреннюю благодарность министру обороны Латвии Андрису Спрудсу за плодотворное сотрудничество и поддержку Украины. Латвия была и остается нашим надежным союзником. Благодарен латвийским партнерам за четкое понимание - что решается в нашей части Европы в этой войне.



Приветствую решение о выдвижении кандидатуры полковника Райвиса Мелниса на должность нового главы Министерства обороны Латвии. Мы хорошо знаем полковника по его работе в Украине: он видел войну собственными глазами в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.



Надеемся на дальнейшее расширение стратегического сотрудничества между нашими странами, в частности по обмену военным опытом в сфере оборонной промышленности, разработки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Новость дополняется...