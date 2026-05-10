Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Министр обороны Латвии подал в отставку из-за падения украинских дронов

Министр обороны Латвии подал в отставку из-за падения украинских дронов

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 23:48
Прилет украинского дрона вызвал отставку министра обороны Латвии
Результат падения украинского дрона в Латвии. Фото: Reuters/Janis Laizans

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с украинскими беспилотниками на территории страны. Ддва дрона, прилетевшие со стороны России, упали на нефтехранилище в Латвии. После происшествия премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки главы оборонного ведомства.

Причиной стали претензии к скорости развертывания систем противовоздушной обороны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Власти Латвии уже назначили нового министра обороны. Должность получил полковник латвийской армии Райвис Мелнис. На фоне последних событий Латвия и Литва обратились к НАТО с просьбой усилить системы ПВО в регионе. В странах Балтии считают, что существующих средств защиты воздушного пространства недостаточно для реагирования на подобные угрозы.

Украина объяснила появление дронов в Латвии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что беспилотники были украинскими, однако их маршрут изменился из-за воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, российский РЭБ намеренно отклоняет украинские дроны от целей на территории РФ. В Киеве также сообщили о готовности направить специалистов для усиления воздушной безопасности стран Балтии.

Инцидент с беспилотниками вызвал широкое обсуждение в странах НАТО и Балтии. В Латвии продолжается расследование обстоятельств падения дронов и оценки работы систем противовоздушной обороны. Одновременно союзники обсуждают дополнительные меры защиты воздушного пространства на восточном фланге Альянса. 

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали о количестве российских беспилотников, которые украинская ПВО уничтожила во время объявленного РФ "перемирия".

Кроме того, Новини.LIVE писали о причинах, по которым Россия пока не может существенно увеличить производство ударных дронов. 

Латвия война в Украине дрон-камикадзе
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации