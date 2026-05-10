Прилет украинского дрона вызвал отставку министра обороны Латвии

Результат падения украинского дрона в Латвии. Фото: Reuters/Janis Laizans

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку после инцидента с украинскими беспилотниками на территории страны. Ддва дрона, прилетевшие со стороны России, упали на нефтехранилище в Латвии. После происшествия премьер-министр Эвика Силиня потребовала отставки главы оборонного ведомства.

Причиной стали претензии к скорости развертывания систем противовоздушной обороны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Власти Латвии уже назначили нового министра обороны. Должность получил полковник латвийской армии Райвис Мелнис. На фоне последних событий Латвия и Литва обратились к НАТО с просьбой усилить системы ПВО в регионе. В странах Балтии считают, что существующих средств защиты воздушного пространства недостаточно для реагирования на подобные угрозы.

Украина объяснила появление дронов в Латвии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что беспилотники были украинскими, однако их маршрут изменился из-за воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, российский РЭБ намеренно отклоняет украинские дроны от целей на территории РФ. В Киеве также сообщили о готовности направить специалистов для усиления воздушной безопасности стран Балтии.

Инцидент с беспилотниками вызвал широкое обсуждение в странах НАТО и Балтии. В Латвии продолжается расследование обстоятельств падения дронов и оценки работы систем противовоздушной обороны. Одновременно союзники обсуждают дополнительные меры защиты воздушного пространства на восточном фланге Альянса.

