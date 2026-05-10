Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міністр оборони Латвії подав у відставку через падіння українських дронів

Міністр оборони Латвії подав у відставку через падіння українських дронів

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 23:48
Приліт українського дрона викликав відставку міністра оборони Латвії
Результат падіння українського дрона в Латвії. Фото: Reuters/Janis Laizans

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після інциденту з українськими безпілотниками на території країни. Два дрони, що прилетіли з боку Росії, впали на нафтосховище в Латвії. Після події прем'єр-міністр Евіка Сіліня зажадала відставки глави оборонного відомства.

Причиною стали претензії до швидкості розгортання систем протиповітряної оборони, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Влада Латвії вже призначила нового міністра оборони. Посаду отримав полковник латвійської армії Райвіс Мелніс. На тлі останніх подій Латвія та Литва звернулися до НАТО з проханням посилити системи ППО в регіоні. У країнах Балтії вважають, що наявних засобів захисту повітряного простору недостатньо для реагування на такі загрози.

Україна пояснила появу дронів у Латвії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що безпілотники були українськими, проте їхній маршрут змінився через вплив російських систем радіоелектронної боротьби. За його словами, російський РЕБ навмисно відхиляє українські дрони від цілей на території РФ. У Києві також повідомили про готовність направити фахівців для посилення повітряної безпеки країн Балтії.

Інцидент із безпілотниками викликав широке обговорення в країнах НАТО та Балтії. У Латвії триває розслідування обставин падіння дронів та оцінки роботи систем протиповітряної оборони. Одночасно союзники обговорюють додаткові заходи захисту повітряного простору на східному фланзі Альянсу.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли про кількість російських безпілотників, які українська ППО знищила під час оголошеного РФ "перемир'я".

Крім того, Новини.LIVE писали про причини, через які Росія поки що не може суттєво збільшити виробництво ударних дронів. 

Латвія війна в Україні дрон-камікадзе
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації