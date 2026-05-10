Приліт українського дрона викликав відставку міністра оборони Латвії

Результат падіння українського дрона в Латвії. Фото: Reuters/Janis Laizans

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після інциденту з українськими безпілотниками на території країни. Два дрони, що прилетіли з боку Росії, впали на нафтосховище в Латвії. Після події прем'єр-міністр Евіка Сіліня зажадала відставки глави оборонного відомства.

Причиною стали претензії до швидкості розгортання систем протиповітряної оборони, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Влада Латвії вже призначила нового міністра оборони. Посаду отримав полковник латвійської армії Райвіс Мелніс. На тлі останніх подій Латвія та Литва звернулися до НАТО з проханням посилити системи ППО в регіоні. У країнах Балтії вважають, що наявних засобів захисту повітряного простору недостатньо для реагування на такі загрози.

Україна пояснила появу дронів у Латвії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що безпілотники були українськими, проте їхній маршрут змінився через вплив російських систем радіоелектронної боротьби. За його словами, російський РЕБ навмисно відхиляє українські дрони від цілей на території РФ. У Києві також повідомили про готовність направити фахівців для посилення повітряної безпеки країн Балтії.

Інцидент із безпілотниками викликав широке обговорення в країнах НАТО та Балтії. У Латвії триває розслідування обставин падіння дронів та оцінки роботи систем протиповітряної оборони. Одночасно союзники обговорюють додаткові заходи захисту повітряного простору на східному фланзі Альянсу.

