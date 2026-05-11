Головна Новини дня Буданов привітав висунення кандидатури Мелніса на посаду глави МО Латвії

Дата публікації: 11 травня 2026 14:39
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив про важливість зміцнення оборонної співпраці з Латвією. Він привітав рішення щодо висунення кандидатури Райвіса Мелніса на посаду нового міністра оборони країни. Також Буданов наголосив на стратегічному партнерстві між Україною та Латвією в умовах війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу президента Україин Кирила Буданова у понеділок, 11 травня.

Буданов про співпрацю України та Латвії

Кирило Буданов подякував чинному міністру оборони Латвії Андрісу Спрудсу за підтримку України та ефективну взаємодію. Він підкреслив, що Латвія залишається надійним союзником і демонструє чітке розуміння безпекової ситуації в Європі.

Окремо він привітав висунення Райвіса Мелніса на посаду нового очільника Міністерства оборони Латвії та відзначив його досвід роботи в Україні.

"Висловлюю щиру вдячність міністру оборони Латвії Андрісу Спрудсу за плідну співпрацю та підтримку України. Латвія була й залишається нашим надійним союзником. Вдячний латвійським партнерам за чітке розуміння — що вирішується в нашій частині Європи в у цій війні.

Вітаю рішення про висунення кандидатури полковника Райвіса Мелніса на посаду нового очільника Міністерства оборони Латвії. Ми добре знаємо полковника за його роботою в Україні: він бачив війну на власні очі на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі", — наголосив Буданов.

Крім того, він висловив очікування на подальше розширення співпраці між країнами, зокрема в оборонній промисловості, виробництві безпілотників і розвитку засобів радіоелектронної боротьби.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після інциденту з падінням безпілотників на території країни. Дрони, що прилетіли з боку Росії, влучили в нафтосховище, після чого влада розкритикувала роботу систем ППО.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Латвії 7 травня впали два російські безпілотники, які залетіли з території РФ. Один із них влучив у нафтосховище в місті Резекне, через що в регіоні оголошували повітряну тривогу та закривали навчальні заклади. Латвійські правоохоронці розпочали розслідування.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
