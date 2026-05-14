Прем'єрка Латвії подала у відставку після скандалу з дронами

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня офіційно подала заяву про відставку до Сейму та президента. Разом із нею складе повноваження і чинний уряд. Це трапилося на тлі політичної кризи, що спалахнула після інциденту з падінням безпілотників на території країни.

Відставка прем'єрки Латвії

Зазначається, що після відставки Сіліня та її уряд продовжать виконувати обов'язки до моменту формування нового Кабінету міністрів.

Під час звернення до ЗМІ Сіліня заявила, що ухвалила "складне, але чесне рішення", наголосивши, що "не збирається здаватись". Також прем'єрка розкритикувала коаліційних партнерів, звинувативши їх у політичних суперечках та небажанні брати відповідальність у складний для країни період.

Відомо, що уряд прем'єрки втратив більшість ще напередодні, коли партія "Прогресивні" заявила про вихід із коаліції. Причиною конфлікту стало рішення Сіліні відправити у відставку міністра оборони Андріс Спрудс.

У матеріалі йдеться, що відставка Спрудса пов'язана з інцидентом 7 травня, коли безпілотники впали на нафтосховище у місті Резекне. Слідство встановило, що дрони могли змінити курс через навмисний вплив російських засобів радіоелектронної боротьби, які відхиляли їх від цілей на території РФ.

Евіка Сіліня вважалася однією з найактивніших союзниць України серед європейських лідерів. Вона неодноразово підтримувала вступ України до ЄС і НАТО та закликала посилювати військову допомогу Києву.

Як писали Новини.LIVE, Андрій Сибіга повідомляв, що російські РЕБи можуть навмисно змінювати маршрут українських безпілотників. Вони здатні відхиляти дрони від заданих цілей і направляти їх у бік територій країн Балтії.

Відомо, що на посаду міністра оборони Латвії висунули Райвіса Мелніса. Кирило Буданов привітав це рішення та відзначив його досвід роботи в Україні.