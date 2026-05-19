Эстония впервые сбила украинский дрон: Федоров попросил прощения

Украинский военный с дроном.

Министр обороны Эстонии Ганно Певкур сообщил, что его страна впервые сбила украинский дрон над озером Вирцярв. Это удалось сделать истребителем Балтийской миссии воздушной полиции. Украина уже попросила прощения за инцидент.

Об этом сообщает ERR во вторник, 19 мая, передает Новини.LIVE.

Сбитие украинского дрона над Эстонией

"Мы получили предварительную информацию от наших латвийских коллег, и наш радар также обнаружил беспилотник, двигавшийся на юг Эстонии. Мы приняли необходимые меры, и истребитель воздушной полиции Балтии сбил беспилотник", — сообщил Певкур.

Информация о повреждениях и раненых нет. Эстонские службы работают на месте сбития дрона. Обломки обнаружили возле села Каблакюла.

"Наши возможности и возможности наших союзников быстро адаптируются к противодействию угрозе дронов, что подтверждается тем, что сегодня над центральной Эстонией миссией воздушного патрулирования НАТО сбили беспилотник. Скорее всего, это был украинский беспилотник, который отклонился от курса из-за российского радиоэлектронного вмешательства", — отметил глава Комитета эстонского парламента по иностранным делам Марко Михкельсон.

Певкур заявил, что провел разговор с министром обороны Украины и подчеркнул, что использование воздушного пространства Эстонии разрешено только союзникам, а Украина соответствующего запроса не подавала. Михаил Федоров принес извинения за инцидент.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы, 17 мая в селе Самане Утенского района обнаружили обломки неизвестного дрона. По предварительным данным, БпЛА может быть украинского происхождения.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что российские системы РЭБ могут намеренно менять маршрут украинских дронов в сторону территорий стран Балтии.