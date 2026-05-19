РФ переправляет украинские дроны в Балтию: Тихий о сбитии БпЛА в Эстонии

Дата публикации 19 мая 2026 17:40
Георгий Тихий. Фото: МИД

Россия сознательно использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы перенаправлять украинские беспилотники в воздушное пространство стран Балтии. Именно поэтому дрон Украины сегодня сбила Эстония.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого.

Реакция МИД на сбитие украинского дрона в Эстонии

"Россия продолжает перенаправлять украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии с помощью своих средств радиоэлектронной борьбы. И Москва делает это намеренно, сочетая эти действия с усилением пропаганды", — сказал Тихий.

Он попросил прощения у Эстонии и у всех балтийских партнеров Украины за такие непреднамеренные инциденты. По словам министра, наши профильные институты находились и находятся в тесном сотрудничестве, чтобы разобраться в каждом отдельном случае и найти пути предотвращения таких ситуаций, в том числе при непосредственном участии наших экспертных групп.

Представитель МИД подчеркнул, что несмотря на утверждения российской пропаганды, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия никогда не позволяли использовать свое воздушное пространство для ударов по России. Кроме того, Украина никогда не обращалась с подобными запросами.

"Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН; наши легитимные военные цели расположены в России, и мы используем российское воздушное пространство, чтобы поразить их. Россияне не имеют никакого права обвинять Украину, страны Балтии или Финляндию в последствиях собственных действий и, в более широком смысле, своей агрессивной войны", — подчеркнул Георгий Тихий.

Он также выразил благодарность партнерам в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве за поддержку и солидарность.

Как писали Новини.LIVE, 17 мая вечером в Литве упали обломки неизвестного дрона. По предварительным данным, БпЛА может быть украинского происхождения. Его нашли в селе Самане Утенского района.

Андрей Сибига также сообщал, что российский РЭБ направляет украинские БпЛА в Балтию. По его словам, в готовы делиться опытом противодействия подобным угрозам с партнерами по НАТО и странами региона.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
