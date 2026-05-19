Гидрометцентр предупредил о граде и дождях в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о граде и дождях в Украине сегодня

Дата публикации 19 мая 2026 05:30
Девушка идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине во вторник, 19 мая, сообщили синоптики. В этот день ожидаются дожди, грозы и даже град. Кроме того, в некоторых областях будут порывы ветра, но в целом температура воздуха будет теплой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидромецентр и синоптика Наталью Диденко.

Погода от Укргидрометцентра на 19 мая

Ночью местами, а днем по всей стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. В южных и большинстве центральных областей в отдельных районах будет град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с. В других регионах будет преобладать северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Якою буде погода 19 травня
Температурная карта на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью колебалась в пределах +11...+16 °С, а днем поднимется до +21...+26 °С. В то же время на востоке и северо-востоке синоптики прогнозируют до +29 °С. В западных областях ночью было +7...+12 °С, а днем воздух прогреется до +18...+23 °С.

Так, из-за сильных порывов ветра, грозы и града в большинстве областей Украины объявили I уровень опасности.

Опасные метеорологические явления в Украине 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода на 19 мая от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что сегодня в течение дня в западных областях, а также на Житомирщине температура воздуха будет колебаться в пределах +17...+21 °С.

На юге, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях воздух прогреется до +25...+29 °С. В остальных регионах будет +22...+25 °С.

Погода в Україні 19 травня
Карта температур в Украине 19 мая. Фото: Метеопост

Дожди возможны по всей Украине, в некоторых областях возможны грозы и шквалы.

Ранее Новини.LIVE писали, какой будет погода в Украине в течение недели 18-24 мая. Синоптики прогнозируют грозы, сильные ливни, град и шквалы ветра в ряде регионов.

Также мы писали, что 17 мая мощный ливень вызвал подтопление улиц и дорог в Днепре. Из-за непогоды часть городской инфраструктуры оказалась под водой.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
