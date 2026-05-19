Гідрометцентр попередив про град і дощі в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про град і дощі в Україні сьогодні

Дата публікації: 19 травня 2026 05:30
Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні у вівторок, 19 травня, повідомили синоптики. В цей день очікуються дощі, грози та навіть град. Окрім того, у деяких областях будуть пориви вітру, але загалом температура повітря буде теплою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідромецентр та синоптика Наталку Діденко

Погода від Укргідрометцентру на 19 травня

Вночі місцями, а вдень по всій країні очікуються короткочасні дощі та грози. У південних та більшості центральних областей в окремих районах буде град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с. В інших регіонах переважатиме північно-західний вітер, 5-10 м/с

Якою буде погода 19 травня
Температурна карта на 19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливалася в межах +11...+16 °С, а вдень підніметься до +21...+26 °С. Водночас на сходу та північному сході синоптики прогнозують до +29 °С. У західних областях вночі було +7...+12 °С, а вдень повітря прогріється до +18...+23 °С.

Так, через сильні пориви вітру, грози та град у більшості областей України оголосили I рівень небезпечності.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. 

Погода на 19 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що сьогодні упродовж дня в західних областях, а також на Житомирщині температура повітря коливатиметься в межах +17...+21 °С

На півдні, у Чернігівській, Сумській та Харківській областях повітря прогріється до +25...+29 °С. В інших регіонах буде +22...+25 °С

Погода в Україні 19 травня
Карта температур в Україні 19 травня. Фото: Метеопост

Дощі можливі по всій Україні, в деяких областях можливі грози та шквали. 

Раніше Новини.LIVE писали, якою буде погода в Україні упродовж тижня 18-24 травня. Синоптики прогнозують грози, сильні зливи, град і шквали вітру у низці регіонів.

Також ми писали, що 17 травня потужна злива спричинила підтоплення вулиць і доріг у Дніпрі. Через негоду частина міської інфраструктури опинилася під водою.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
