Гідрометцентр попередив про град і грози в Україні сьогодні

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на суботу, 16 травня, повідомили синоптики. В цей день очікується тепла погода, але з локальними опадами на заході країни. Зокрема, у частині областей можуть бути грози, шквали та град.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 16 травня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 16 травня від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, у суботу по всій території країни прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів у більшості областей. Винятком стануть західні регіони, де вдень можливі короткочасні дощі з грозами, а місцями — град та шквали вітру швидкістю до 15–20 м/с.

Вітер переважно південного напрямку, 5–10 м/с, що сприятиме збереженню відносно м’яких температурних умов. У нічні години повітря охолоне до +6…+11 °C, а вдень прогріється до +18…+23 °C.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: 16 травня у більшості західних областей можливі грози, град і шквали. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий), оскільки погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних і енергетичних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Читайте також:

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні на 16 травня від Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що на вихідні в Україні переважатиме тепла повітряна маса. Температура повітря становитиме близько +20…+24 °C, що відповідатиме справжньому весняному теплу.

За її словами, така погода сприятиме комфортному перебуванню на вулиці, однак локальні погодні контрасти все ж можуть зберігатися в окремих регіонах. Загалом же Україна поступово переходить до більш стабільного і теплого весняного режиму.

Новини.LIVE інформували, що з наступного тижня в Україні очікується суттєве потепління, місцями температура повітря підніметься до +31 °C. Найшвидше спека прийде у центральні та південні області, тоді як захід країни прогріватиметься повільніше. В окремих регіонах також можливі короткочасні опади.

Новини.LIVE також повідомляли, що на вихідні, 16-17 травня, в Україні очікується нестійка погода з дощами майже в усіх регіонах. У суботу опади почнуться з півдня та поступово поширяться на більшу частину країни, місцями можливі грози та град. У неділю дощі збережуться, а температура вдень сягатиме приблизно +22…+27 °C.