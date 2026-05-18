Зеленский: в России останавливают нефтяные скважины из-за давления Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние месяцы Россия потеряла около 10% своих нефтеперерабатывающих мощностей. По его словам, особенно болезненными для Кремля стали вынужденные остановки нефтяных скважин из-за украинского давления и санкций партнеров.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.
Последствия украинских ударов по России
Зеленский пояснил, что особенность российской нефтедобычи заключается в том, что после остановки скважин восстановить их работу значительно сложнее, чем в других нефтедобывающих странах. Именно поэтому такие потери являются критическими для российской экономики.
"Только в эти месяцы минус 10% российской нефтепереработки. Важно также отметить, что российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины. Это еще более существенно", — подчеркнул президент.
Он также отметил, что из-за комплексного давления Украина и ее партнеры уже заставили Россию столкнуться с бюджетными проблемами. За пять месяцев этого года дефицит российского бюджета превысил показатели, которые Кремль планировал на весь год.
Глава государства добавил, что российский диктатор Владимир Путин подготовил ресурсы для продолжения войны, однако их недостаточно для бесконечного ведения боевых действий.
"Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и Путин ведет к банкротству Россию", — заявил Владимир Зеленский.
Также он подчеркнул, что Украина фиксирует схемы, с помощью которых Россия пытается обходить экономическое давление и зарабатывать средства для продолжения войны, и пообещал и в дальнейшем их ломать.
Как писали Новини.LIVE, 16 мая Зеленский заявил о новых дальнобойных ударах по России. По его словам, есть поражение военных и стратегических объектов врага.
Также мы писали, что 17 мая дроны атаковали Московскую область. В разных районах сообщали о пожарах на нефтяных и промышленных объектах, разрушениях жилых домов, погибших и раненых.
Комментируя эти удары Сергей Наев заявил, что теперь россияне почувствовали войну в собственных городах и кварталах. По его словам, российская ПВО не способна прикрыть все объекты на такой растянутой территории.