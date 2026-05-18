Головна Новини дня Зеленський: в Росії зупиняють нафтові свердловини через тиск України

Дата публікації: 18 травня 2026 20:35
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні місяці Росія втратила близько 10% своїх нафтопереробних потужностей. За його словами, особливо болючими для Кремля стали вимушені зупинки нафтових свердловин через український тиск та санкції партнерів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Наслідки українських ударів по Росії

Зеленський пояснив, що особливість російського нафтовидобутку полягає в тому, що після зупинки свердловин відновити їхню роботу значно складніше, ніж в інших нафтовидобувних країнах. Саме тому такі втрати є критичними для російської економіки.

"Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво", — наголосив президент.

Він також зазначив, що через комплексний тиск Україна та її партнери вже змусили Росію зіткнутися з бюджетними проблемами. За п'ять місяців цього року дефіцит російського бюджету перевищив показники, які Кремль планував на весь рік.

Глава держави додав, що російський диктатор Володимир Путін підготував ресурси для продовження війни, однак їх недостатньо для безкінечного ведення бойових дій.

"Зараз у них уже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію", — заявив Володимир Зеленський.

Також він підкреслив, що Україна фіксує схеми, за допомогою яких Росія намагається обходити економічний тиск і заробляти кошти для продовження війни, та пообіцяв і надалі їх ламати.

Як писали Новини.LIVE, 16 травня Зеленський заявив про нові далекобійні удари по Росії. За його словами, є ураження військових і стратегічних об'єктів ворога. 

Також ми писали, що 17 травня дрони атакували Московську область. У різних районах повідомляли про пожежі на нафтових і промислових об'єктах, руйнування житлових будинків, загиблих і поранених.

Коментуючи ці удари Сергій Наєв заявив, що тепер росіяни відчули війну у власних містах та кварталах. За його словами, російська ППО не здатна прикрити всі об'єкти на такій розтягнутій території.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
