Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США снова разрешили покупать российскую нефть

США снова разрешили покупать российскую нефть

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 02:30
США снова разрешили покупать российскую нефть
Скотт Бессент. Фото: Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты снова вводят разрешение на покупку российской нефти. Лицензия будет действительна на протяжении 30 дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Что известно о продлении разрешения на покупку нефти из РФ

У себя в посте в соцсети Х Скотт Бессент официально подтвердил, что его ведомство выдает "временную 30-дневную общую лицензию, чтобы дать наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти". Речь идет о кораблях, которые в море с экипажами.

'Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами, чтобы предоставлять конкретные лицензии по мере необходимости. Эта общая лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечить доставку нефти в страны, наиболее уязвимые в энергетическом плане", — заявил министр финансов США.

Также он добавил, что лицензия поможет перенаправить существующие поставки в страну, которые больше всего нуждаются в них. Это, в частности, будет реализовано за счет ограничения возможности Китая накапливать нефть по сниженным ценам.

Читайте также:
США разрешили покупать российскую нефть
Пост Бессент про продление лицензии. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в феврале глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что США могут ввести новые санкции против России. Но все будет зависеть от продвижения переговорного процесса о мире в в Украине.

Также мы писали, что 9 мая США ввели новый пакет санкций против лиц и компаний, которые помогали Ирану обеспечивать производство ударных дронов.

санкции против России нефть Скотт Бессент
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации