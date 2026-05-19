США снова разрешили покупать российскую нефть

Скотт Бессент.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты снова вводят разрешение на покупку российской нефти. Лицензия будет действительна на протяжении 30 дней.

Министерства финансов США.

Что известно о продлении разрешения на покупку нефти из РФ

У себя в посте в соцсети Х Скотт Бессент официально подтвердил, что его ведомство выдает "временную 30-дневную общую лицензию, чтобы дать наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти". Речь идет о кораблях, которые в море с экипажами.

'Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами, чтобы предоставлять конкретные лицензии по мере необходимости. Эта общая лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечить доставку нефти в страны, наиболее уязвимые в энергетическом плане", — заявил министр финансов США.

Также он добавил, что лицензия поможет перенаправить существующие поставки в страну, которые больше всего нуждаются в них. Это, в частности, будет реализовано за счет ограничения возможности Китая накапливать нефть по сниженным ценам.

Пост Бессент про продление лицензии.

