Головна Новини дня США знову дозволили купувати російську нафту

Дата публікації: 19 травня 2026 02:30
США знову дозволили купувати російську нафту
Скотт Бессент. Фото: Reuters

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати знову вводять дозвіл на купівлю російської нафти. Ліцензія буде дійсна протягом 30 днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Що відомо про продовження дозволу на купівлю нафти з РФ

У себе в пості в соцмережі Х Скотт Бессент офіційно підтвердив, що його відомство видає "тимчасову 30-денну загальну ліцензію, щоб дати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти". Йдеться про кораблі, які в морі з екіпажами.

'Це продовження забезпечить додаткову гнучкість, і ми будемо працювати з цими країнами, щоб надавати конкретні ліцензії в міру необхідності. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати фізичний ринок сирої нафти і забезпечити доставку нафти в країни, найбільш вразливі в енергетичному плані", — заявив міністр фінансів США.

Також він додав, що ліцензія допоможе переспрямувати наявні поставки в країну, які найбільше їх потребують. Це, зокрема, буде реалізовано за рахунок обмеження можливості Китаю накопичувати нафту за зниженими цінами.

США разрешили покупать российскую нефть
Пост Бессент про продовження ліцензії. Фото: скріншот

Як повідомляло Новини.LIVE, у лютому глава Мінфіну США Скотт Бессент припустив, що США можуть ввести нові санкції проти Росії. Але все залежатиме від просування переговорного процесу про мир в Україні.

Також ми писали, що 9 травня США ввели новий пакет санкцій проти осіб і компаній, які допомагали Ірану забезпечувати виробництво ударних дронів.

санкції проти Росії нафта Скотт Бессент
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
