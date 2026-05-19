США знову дозволили купувати російську нафту

Скотт Бессент.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати знову вводять дозвіл на купівлю російської нафти. Ліцензія буде дійсна протягом 30 днів.

Міністерства фінансів США.

Що відомо про продовження дозволу на купівлю нафти з РФ

У себе в пості в соцмережі Х Скотт Бессент офіційно підтвердив, що його відомство видає "тимчасову 30-денну загальну ліцензію, щоб дати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти". Йдеться про кораблі, які в морі з екіпажами.

'Це продовження забезпечить додаткову гнучкість, і ми будемо працювати з цими країнами, щоб надавати конкретні ліцензії в міру необхідності. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати фізичний ринок сирої нафти і забезпечити доставку нафти в країни, найбільш вразливі в енергетичному плані", — заявив міністр фінансів США.

Також він додав, що ліцензія допоможе переспрямувати наявні поставки в країну, які найбільше їх потребують. Це, зокрема, буде реалізовано за рахунок обмеження можливості Китаю накопичувати нафту за зниженими цінами.

Пост Бессент про продовження ліцензії.

