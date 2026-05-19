Головна Новини дня Підготовка ударів по РФ з території Латвії: Україна спростувала

Дата публікації: 19 травня 2026 15:04
Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Україна та Латвія спростували інформацію, яку поширюють росіяни, стосовно нібито підготовки ударів з латвійської території. Київ не має наміру цього робити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевичса та речника МЗС України Георгія Тихого.

Спростування російських фейків

Рінкевичс зауважив, що Росія бреше, стверджуючи, що Латвія дозволяє будь-якій країні використовувати латвійський повітряний простір та територію для ударів по РФ чи будь-якій іншій країні.

"В останніх неправдивих заявах Москви, в яких Україну звинувачують у підготовці атак проти Росії з території Латвії, немає ні краплі правди. Ми офіційно спростовуємо їх", — заявив Тихий.

За його словами, Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії.

"Російські брехні є лише продовженням ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію громадської думки в Латвії та в усьому Балтійському регіоні. Ми дякуємо нашим латвійським друзям за те, що вони бачать їх наскрізь", — додав речник МЗС.

Напередодні у Росії заявили, що Україна нібито готує удари по російських регіонах з території Латвії. 

Допис Рінкевичса. Фото: скриншот
Допис Тихого. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Delfi, Латвія планує припинити регулярні автобусні перевезення до Росії та Білорусі. Нині в країні вже діють обмеження на нерегулярні рейси, а тепер у міністерстві транспорту розглядають можливість поширити їх і на постійні маршрути. 

А глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що російські засоби радіоелектронної боротьби можуть цілеспрямовано змінювати траєкторію українських безпілотників і спрямовувати їх у бік територій країн Балтії.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
